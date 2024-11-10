شكرا لقرائتكم خبر عن «نفط الشرق» توقع عقدا لتوريد زيوت محركات بـ2.7 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وقعت شركة نفط الشرق للصناعات الكيماوية، أمس، عقدا لتوريد بضاعة زيوت محركات لإحدى الدول في قارة أفريقيا، مع شركة بلاميرا للتجارة الخارجية والصناعة المحدودة.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة العقد تقدر بـ 720 ألف دولار، ما يعادل 2.7 مليون ريال، فيما تبلغ مدة العقد 6 أشهر من تاريخ التوقيع.
وتوقعت أن يكون لهذا العقد تأثير ايجابي على نتائج الشركة المالية عن العام 2024م والعام 2025م.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة العقد تقدر بـ 720 ألف دولار، ما يعادل 2.7 مليون ريال، فيما تبلغ مدة العقد 6 أشهر من تاريخ التوقيع.
وتوقعت أن يكون لهذا العقد تأثير ايجابي على نتائج الشركة المالية عن العام 2024م والعام 2025م.