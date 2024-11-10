شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «جاهز» توافق على انتخاب 6 أعضاء لمجلس الإدارة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة جاهز الدولية لتقنية نظم المعلومات أن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)، التي عقدت الخميس الماضي.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، تضمنت النتائج: الموافقة على توصية مجلس الإدارة الصادرة بتاريخ 2024/10/16م بإنهاء دورة المجلس الحالية والتي بدأت في تاريخ 2020/12/17م وتنتهي في تاريخ 2025/12/16م) لتصبح نهاية الدورة في تاريخ 2024/12/16م.
وشملت النتائج: الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ بتاريخ 2024/12/17م ومدتها أربع سنوات، وتنتهي بتاريخ 2028/12/16م، والأعضاء المنتخبون هم: صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود، وعبد العزيز العمران، وم. غصاب بن منديل، وحمد البكر، ولؤلؤة بكر، وسلمان السديري.
وتضمنت النتائج: الموافقة على تفويض مجلس الإدارة المنتخب بصلاحية الجمعية العامة بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقا للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، تضمنت النتائج: الموافقة على توصية مجلس الإدارة الصادرة بتاريخ 2024/10/16م بإنهاء دورة المجلس الحالية والتي بدأت في تاريخ 2020/12/17م وتنتهي في تاريخ 2025/12/16م) لتصبح نهاية الدورة في تاريخ 2024/12/16م.
وشملت النتائج: الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ بتاريخ 2024/12/17م ومدتها أربع سنوات، وتنتهي بتاريخ 2028/12/16م، والأعضاء المنتخبون هم: صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود، وعبد العزيز العمران، وم. غصاب بن منديل، وحمد البكر، ولؤلؤة بكر، وسلمان السديري.
وتضمنت النتائج: الموافقة على تفويض مجلس الإدارة المنتخب بصلاحية الجمعية العامة بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقا للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.