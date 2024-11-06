شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس إدارة «أسمنت تبوك» يقر سياسة توزيع الأرباح لمدة 3 أعوام والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أقر مجلس إدارة شركة أسمنت تبوك، اليوم، سياسة توزيع الأرباح للشركة للأعوام 2024 م، 2025 م، 2026 م، وستعرض خلال اجتماع الجمعية العامة القادم لاعتمادها والذي سيتم الإعلان عن موعده لاحقاً.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، فإن سياسة توزيع الأرباح تتضمن بأن تحافظ شركة أسمنت تبوك على توزيع 0.25 ريال للسهم الواحد كحد أدنى على أساس نصف سنوي للأعوام 2024 ,2025 ,2026 وذلك بناءً على أداء الشركة والأرباح والتدفقات النقدية أو حسب ما يراه مجلس الإدارة مناسباً.
علماً أن هذه السياسة قابلة للتغيير بناء على عدة عوامل وهي: أي تغييرات جوهرية في إستراتيجية الشركة وأعمالها، وأي إلتزامات أو تعهدات لجهات مصرفية أو تمويلية أو متطلبات وكالات التصنيف الائتماني والتي قد تكون ملزمة على الشركة، وأي اعتبارات قانونية أو نظامية أخرى.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، فإن سياسة توزيع الأرباح تتضمن بأن تحافظ شركة أسمنت تبوك على توزيع 0.25 ريال للسهم الواحد كحد أدنى على أساس نصف سنوي للأعوام 2024 ,2025 ,2026 وذلك بناءً على أداء الشركة والأرباح والتدفقات النقدية أو حسب ما يراه مجلس الإدارة مناسباً.
علماً أن هذه السياسة قابلة للتغيير بناء على عدة عوامل وهي: أي تغييرات جوهرية في إستراتيجية الشركة وأعمالها، وأي إلتزامات أو تعهدات لجهات مصرفية أو تمويلية أو متطلبات وكالات التصنيف الائتماني والتي قد تكون ملزمة على الشركة، وأي اعتبارات قانونية أو نظامية أخرى.