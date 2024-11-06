شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مركز البيانات الأول من نوعه بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والان مع تفاصيل الخبر

وقعت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عقد حق انتفاع بالأرض لإنشاء مركز كيميت للبيانات "كيميت"، وذلك بمنطقة السخنة الصناعية المتكاملة التابعة لاقتصادية قناة السويس.

ومن المقرر أن يقدم المركز الجديد خدمات الحلول السحابية وإنترنت الأشياء والتحول الرقمي، ليصبح المشروع هو الأول من نوعه داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ويعرض ”الخليج 365” فيما يلي أهم المعلومات الخاصة بالمشروع:

تعتبر مشروعات مراكز البيانات من الخدمات المُستهدف جذبها للعمل بالمنطقة تلبيةً للطلب المتزايد على الخدمات السحابية وإنترنت الأشياء والتحول الرقمي.

يستهدف توطين صناعة خدمية هامة ستسهم في استغلال موقع المنطقة الاستراتيجي على البحرين الأحمر والمتوسط وقناة السويس الذي يحتضن جزءاً كبيراً من كابلات الاتصالات البحرية العابرة للمنطقة.

يساهم المشروع الجديد في زيادة الاستثمارات الأجنبية التي يتم ضخها في المنطقة الاقتصادية في الفترة القادمة.

من المخطط أن يتميز مركز كيميت للبيانات بأن يكون فائق القدرة (Tier III) وسيُمثل مرفقاً حيوياً ورئيسياً لكبرى الشركات التي تطلب قدرات وإمكانات سحابية.

ويقع المشروع الجديد على مساحة 80 ألف م2 بتكلفة استثمارية تصل إلى 450 مليون دولار.

تشارك المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في المشروع بحصة مقابل حق الانتفاع بالأرض من خلال ذراعها الاستثمارية "شركة المنطقة الاقتصادية للاستثمار".