شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب تستقر عالمياً ترقباً لاختيار رئيس أمريكا الجديد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لم تشهد أسعار الذهب تحركات تذكر كبرى اليوم الثلاثاء قبيل الانتخابات الرئاسية الأمريكية بساعات فيما يراقب المستثمرون عن كثب اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق من هذا الأسبوع، وفق ما ذكر موقع ماينينج. لا تغيير في أسعار الذهب استقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند نحو 2734.17 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن ارتفع بنحو 0.5% إلى 2748.13 دولار في التعاملات اللاحقة على ذلك.

وانخفضت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.2% إلى 2743.40 دولار للأوقية في نيويورك. سبب استقرار أسعار الذهب ذهب مراقبو السوق إلى إنه لم تحدث تحركات كبرى وذلك لسبب الانتظار والترقب الذي توقعه محللون حيث لن يقبل المستثمرون على الشراء أو البيع قبيل الانتخابات التي يسطير عليها عدم اليقين فيمن قد يكون الفائز.

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كما لايريد المستثمرون المخاطرة بقوة في وقت ترتفع فيه المخاطرة وعدم اليقيين ما جعل التعاملات هادئة في الأغلب. أسبوع حاسم في سوق الذهب ويستعد المستثمرون لأسبوع حاسم في السوق العالمي مع استعداد الولايات المتحدة لانتخاب رئيس جديد حتى مع عدم معرفة النتائج إلا بعد أيام من انتهاء التصويت.

وقال بارت ميليك، رئيس استراتيجيات السلع الأساسية في "تي دي سيكيوريتيز": "إذا فاز ترامب أعتقد أن الذهب سيحقق أداءً جيدًا وربما نشعر بقلق أكبر قليلاً بشأن التضخم مع كل التعريفات الجمركية التي يتحدث عنها". خفض أسعار الفائدة والذهب كما أن هناك اهتماما أيضا هذا الأسبوع بقرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة يوم الخميس حيث تتوقع الأسواق على نطاق واسع خفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية.

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وقال جيوفاني ستونوفو المحلل في "يو بي إس": "أعتقد أن الانتخابات الأمريكية ستكون المحرك للذهب هذا الأسبوع ومن غير المرجح أن يؤدي خفض أسعار الفائدة من قِبَل بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى إحداث الكثير من التحركات حيث من المرجح أن يشير البنك إلى مزيد من التخفيضات بما يتماشى مع توقعات السوق". مكاسب الذهب في 2024 سجلت السبائك مكاسب تزيد عن 30% حتى الآن هذا العام 2024 مسجلة عدة مستويات مرتفعة تاريخية وكان أحدثها الأسبوع الماضي عند 2790.15 دولار للأوقية. توقعات أسعار الذهب في ظل ذلك فمن المتوقع أن ترتفع أسعار الذهب بشكل كبير حيث يتوقع المحللون في "جولدمان ساكس" زيادة بنحو 10% بالمعدن تصل به إلى 3000 دولار للأوقية بحلول ديسمبر 2025، وفق ما أورد موقع سبيك سلاي.

ويعود هذا التوقع المتفائل إلى حد كبير إلى الطلب القوي على الذهب من البنوك المركزية وزيادة اهتمام المستثمرين بصناديق الاستثمار المتداولة في البورصة المدعومة بالذهب. ميل الذهب للارتفاع وقد سلط المحللان في جولدمان ساكس لينا توماس ودان سترويفن الضوء على الاتجاه التاريخي للمعدن حيث يميل وضع الذهب إلى الارتفاع وسط حالة عدم اليقين الاقتصادي.

وأشارا في تقريرهما الأخير إلى أن "التاريخ يشير إلى أن وضع الذهب يميل إلى الارتفاع مع حالة عدم اليقين وعندما يبحث المستثمرون عن ملاذات آمنة".

وتعكس هذه الرؤية اتجاهًا أوسع نطاقًا حيث تدفع التوترات الجيوسياسية وعدم الاستقرار الاقتصادي المستثمرين إلى اعتبار الذهب مخزنًا موثوقًا للقيمة.