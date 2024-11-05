شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح «جي آي جي» تقفز إلى 21.8 مليون ريال في الربع الثالث من 2024 والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قفزت أرباح مجموعة الخليج للتأمين (جي آي جي) في الربع الثالث من 2024 بنسبة 113.9% إلى 21.8 مليون ريال، مقابل 10.2 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يعود ارتفاع صافي الربح إلى التطور الإيجابي في صافي استردادات إعادة التأمين مما أدى إلى انخفاض تكاليف إعادة التأمين بمبلغ 32 مليون ريال، وزيادة دخل الاستثمار بمقدار 4 ملايين ريال.
ونوهت بتعويض الحركة الإيجابية في الربع الحالي جزئيًا من خلال: انخفاض إيرادات التأمين بمقدار 11 مليون ريال مدفوعًا بشكل أساسي بقطاع المركبات، وانخفاض حصة الفائض من دخل مجمع التأمين بمبلغ 11 مليون ريال.
وقالت الشركة إن الانخفاض في صافي الربح بمقدار 30 مليون ريال في الربع الحالي مقارنة بالربع السابق يرجع إلى: زيادة في صافي مصاريف إعادة التأمين بمقدار 38 مليون ريال، ويرجع ذلك أساسًا إلى قطاع التأمين على الممتلكات والحوادث.
وتضمنت الأسباب: زيادة في مصاريف خدمات التأمين بمقدار 9 ملايين ريال، ويرجع ذلك أساسًا إلى قطاع التأمين على الممتلكات والحوادث.
ونوهت بتعويض التغيرات غير المواتية جزئيًا من خلال: زيادة في إيرادات خدمات التأمين بمقدار 20 مليون ريال، ويرجع ذلك أساسًا إلى قطاع الحماية، وزيادة في دخل الاستثمار بمقدار 6 ملايين ريال.
وأفادت بأن الانخفاض في صافي الربح بمقدار 52 مليون ريال في الفترة الحالية (9 أشهر) مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي يرجع إلى: انخفاض في إيرادات التأمين بمقدار 68 مليون ريال ويرجع ذلك أساسًا إلى قطاع المركبات، وانخفاض حصة الفائض من دخل مجمع التأمين بمبلغ 21 مليون ريال.
وأشارت إلى أن التأثير غير المواتي يقابله جزئيًا: الانخفاض في صافي مصاريف خدمات التأمين بمبلغ 38 مليون ريال في الفترة الحالية مما أدى إلى انخفاض قطاع الممتلكات والحوادث بشكل رئيسي.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يعود ارتفاع صافي الربح إلى التطور الإيجابي في صافي استردادات إعادة التأمين مما أدى إلى انخفاض تكاليف إعادة التأمين بمبلغ 32 مليون ريال، وزيادة دخل الاستثمار بمقدار 4 ملايين ريال.
ونوهت بتعويض الحركة الإيجابية في الربع الحالي جزئيًا من خلال: انخفاض إيرادات التأمين بمقدار 11 مليون ريال مدفوعًا بشكل أساسي بقطاع المركبات، وانخفاض حصة الفائض من دخل مجمع التأمين بمبلغ 11 مليون ريال.
وقالت الشركة إن الانخفاض في صافي الربح بمقدار 30 مليون ريال في الربع الحالي مقارنة بالربع السابق يرجع إلى: زيادة في صافي مصاريف إعادة التأمين بمقدار 38 مليون ريال، ويرجع ذلك أساسًا إلى قطاع التأمين على الممتلكات والحوادث.
وتضمنت الأسباب: زيادة في مصاريف خدمات التأمين بمقدار 9 ملايين ريال، ويرجع ذلك أساسًا إلى قطاع التأمين على الممتلكات والحوادث.
ونوهت بتعويض التغيرات غير المواتية جزئيًا من خلال: زيادة في إيرادات خدمات التأمين بمقدار 20 مليون ريال، ويرجع ذلك أساسًا إلى قطاع الحماية، وزيادة في دخل الاستثمار بمقدار 6 ملايين ريال.
وأفادت بأن الانخفاض في صافي الربح بمقدار 52 مليون ريال في الفترة الحالية (9 أشهر) مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي يرجع إلى: انخفاض في إيرادات التأمين بمقدار 68 مليون ريال ويرجع ذلك أساسًا إلى قطاع المركبات، وانخفاض حصة الفائض من دخل مجمع التأمين بمبلغ 21 مليون ريال.
وأشارت إلى أن التأثير غير المواتي يقابله جزئيًا: الانخفاض في صافي مصاريف خدمات التأمين بمبلغ 38 مليون ريال في الفترة الحالية مما أدى إلى انخفاض قطاع الممتلكات والحوادث بشكل رئيسي.