شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أرباح «بروج للتأمين» إلى 613.8 ألف ريال في الربع الثالث والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول

ويعود سبب انخفاض صافي الربح بشكل رئيسي إلى انخفاض صافي نتائج خدمات التأمين بمبلغ 1,331,041 ريال، وذلك بانخفاض بنسبة 64.68%.

ويعود سبب انخفاض صافي نتائج خدمات التأمين بشكل رئيسي إلى انخفاض إيرادات التامين الطبي. وذلك على الرغم من الزيادة الإيجابية في الإيرادات الأخرى بمبلغ 347,591 ريال.

وانخفض صافي الربح خلال الربع الحالي بمبلغ 2,726,850 ريال مقارنة بالربع السابق. ويعود سبب انخفاض صافي الربح إلى: انخفاض صافي نتائج خدمات التأمين بمبلغ 2,857,745 ريال، وذلك بانخفاض بنسبة 79.72%.

وتضمنت الأسباب: زيادة صافي مصاريف تمويل التأمين بمبلغ 707,152 ريال، وذلك بنسبة زيادة قدرها 372.50%.

وجاء ذلك على الرغم من الزيادة الإيجابية في صافي دخل الاستثمار بمبلغ 4,343,166 ريال، وذلك بنسبة زيادة قدرها 88.38%.

وانخفضت الأرباح خلال الفترة الحالية بمبلغ 6,383,990 ريال مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. ويعود سبب انخفاض صافي الربح بشكل رئيسي إلى انخفاض حصة الشركة من إيرادات الحج والعمرة والإيرادات الأخرى بمبلغ 9,072,270 ريال و807,614 ريال على التوالي.

وجاء ذلك على الرغم من زيادة صافي دخل الاستثمار بمبلغ 1,659,922 ريال، وذلك بنسبة زيادة قدرها 8.84%. الدمام - شريف احمد - انخفضت أرباح شركة بروج للتأمين التعاوني في الربع الثالث من 2024 بنسبة 59.1% إلى 613.8 ألف ريال، مقارنة بـ1.5 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية ، انخفض صافي الربح خلال الربع الحالي بمبلغ 887,728 ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.ويعود سبب انخفاض صافي الربح بشكل رئيسي إلى انخفاض صافي نتائج خدمات التأمين بمبلغ 1,331,041 ريال، وذلك بانخفاض بنسبة 64.68%.ويعود سبب انخفاض صافي نتائج خدمات التأمين بشكل رئيسي إلى انخفاض إيرادات التامين الطبي. وذلك على الرغم من الزيادة الإيجابية في الإيرادات الأخرى بمبلغ 347,591 ريال.وانخفض صافي الربح خلال الربع الحالي بمبلغ 2,726,850 ريال مقارنة بالربع السابق. ويعود سبب انخفاض صافي الربح إلى: انخفاض صافي نتائج خدمات التأمين بمبلغ 2,857,745 ريال، وذلك بانخفاض بنسبة 79.72%.وتضمنت الأسباب: زيادة صافي مصاريف تمويل التأمين بمبلغ 707,152 ريال، وذلك بنسبة زيادة قدرها 372.50%.وجاء ذلك على الرغم من الزيادة الإيجابية في صافي دخل الاستثمار بمبلغ 4,343,166 ريال، وذلك بنسبة زيادة قدرها 88.38%.وانخفضت الأرباح خلال الفترة الحالية بمبلغ 6,383,990 ريال مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. ويعود سبب انخفاض صافي الربح بشكل رئيسي إلى انخفاض حصة الشركة من إيرادات الحج والعمرة والإيرادات الأخرى بمبلغ 9,072,270 ريال و807,614 ريال على التوالي.وجاء ذلك على الرغم من زيادة صافي دخل الاستثمار بمبلغ 1,659,922 ريال، وذلك بنسبة زيادة قدرها 8.84%.