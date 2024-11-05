شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أرباح «أسيج» 91% في الربع الثالث من 2024 والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تراجعت أرباح المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني "أسيج" في الربع الثالث من 2024 بنسبة 90.9% إلى 2.9 مليون ريال، مقابل 32.3 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى تحقيق خسائر نتائج خدمات التأمين خلال الربع الحالي مقابل ربح نتائج خدمات التأمين خلال الربع المماثل من العام السابق.
ويعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى تحقيق خسائر نتائج خدمات التأمين خلال الربع الحالي مقابل ربح نتائج خدمات التأمين خلال الربع المماثل من العام السابق.
وبحسب البيان يعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق إلى انخفاض صافي أرباح نتائج خدمات التأمين.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى تحقيق خسائر نتائج خدمات التأمين خلال الربع الحالي مقابل ربح نتائج خدمات التأمين خلال الربع المماثل من العام السابق.
ويعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى تحقيق خسائر نتائج خدمات التأمين خلال الربع الحالي مقابل ربح نتائج خدمات التأمين خلال الربع المماثل من العام السابق.
وبحسب البيان يعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق إلى انخفاض صافي أرباح نتائج خدمات التأمين.