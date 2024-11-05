الاقتصاد

تراجع أرباح «أسيج» 91% في الربع الثالث من 2024

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - تراجعت أرباح المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني "أسيج" في الربع الثالث من 2024 بنسبة 90.9% إلى 2.9 مليون ريال، مقابل 32.3 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
ووفقا لبيان الشركة على تداول ، يعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى تحقيق خسائر نتائج خدمات التأمين خلال الربع الحالي مقابل ربح نتائج خدمات التأمين خلال الربع المماثل من العام السابق.
ويعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى تحقيق خسائر نتائج خدمات التأمين خلال الربع الحالي مقابل ربح نتائج خدمات التأمين خلال الربع المماثل من العام السابق.
وبحسب البيان يعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق إلى انخفاض صافي أرباح نتائج خدمات التأمين.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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