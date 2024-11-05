شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أرباح «جزيرة تكافل» إلى 9.3 مليون ريال في الربع الثالث والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول

وبلغ صافي نتائج خدمات التأمين في الربع الحالي 6,947 مليون ريال مقابل 19,586 مليون ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، أي بانخفاض قدره 64.53%.

كما بلغ صافي نتائج التمويل في الربع الحالي 8,759 مليون ريال مقابل 9,320 مليون ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، أي بانخفاض قدره 6.02%.

وبلغ صافي الربح بعد الزكاة وضريبة الدخل العائد للمساهمين في الربع الحالي 9,185 مليون ريال مقابل 11,091 مليون ريال مقارنة بالربع السابق، أي بانخفاض قدره 17.18%.

ويعود ذلك إلى: انخفاض إيرادات التأمين بمبلغ 5,572 مليون ريال، وهو ما يمثل انخفاضاً قدره 6.77% مقارنة بالربع السابق وذلك بسبب موسمية الأعمال.

وبلغ صافي الربح بعد الزكاة وضريبة الدخل العائد للمساهمين خلال الفترة الحالية 33,140 مليون ريال مقابل 41,403 مليون ريال مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، أي بانخفاض قدره 19.96%.

كما بلغ صافي نتائج خدمات التأمين خلال الفترة الحالية 33,204 مليون ريال مقابل 52,123 مليون ريال مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، أي بانخفاض قدره 36.30%.

وقابل الانخفاض ارتفاع في صافي نتائج التمويل خلال الفترة الحالية حيث بلغت 23,663 مليون ريال مقابل 21,408 مليون ريال مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، أي بارتفاع قدره 10.53%. الدمام - شريف احمد - تراجعت أرباح شركة الجزيرة تكافل تعاوني في الربع الثالث من 2024 بنسبة 45.3% إلى 9.3 مليون ريال، مقارنة بـ16.9 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية ، بلغ صافي الربح بعد الزكاة وضريبة الدخل العائد للمساهمين في الربع الحالي 9,259 مليون ريال مقابل 16,913 مليون ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، أي بانخفاض قدره 45.26%.وبلغ صافي نتائج خدمات التأمين في الربع الحالي 6,947 مليون ريال مقابل 19,586 مليون ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، أي بانخفاض قدره 64.53%.كما بلغ صافي نتائج التمويل في الربع الحالي 8,759 مليون ريال مقابل 9,320 مليون ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، أي بانخفاض قدره 6.02%.وبلغ صافي الربح بعد الزكاة وضريبة الدخل العائد للمساهمين في الربع الحالي 9,185 مليون ريال مقابل 11,091 مليون ريال مقارنة بالربع السابق، أي بانخفاض قدره 17.18%.ويعود ذلك إلى: انخفاض إيرادات التأمين بمبلغ 5,572 مليون ريال، وهو ما يمثل انخفاضاً قدره 6.77% مقارنة بالربع السابق وذلك بسبب موسمية الأعمال.وبلغ صافي الربح بعد الزكاة وضريبة الدخل العائد للمساهمين خلال الفترة الحالية 33,140 مليون ريال مقابل 41,403 مليون ريال مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، أي بانخفاض قدره 19.96%.كما بلغ صافي نتائج خدمات التأمين خلال الفترة الحالية 33,204 مليون ريال مقابل 52,123 مليون ريال مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، أي بانخفاض قدره 36.30%.وقابل الانخفاض ارتفاع في صافي نتائج التمويل خلال الفترة الحالية حيث بلغت 23,663 مليون ريال مقابل 21,408 مليون ريال مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، أي بارتفاع قدره 10.53%.