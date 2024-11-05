شكرا لقرائتكم خبر عن الموافقة على زيادة رأس مال «معادن» للاستحواذ على «موازييك للفوسفات» والان نبدء بالتفاصيل



وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن زيادة رأس المال عن طريق إصدار 111.012.433 سهم عادي جديد بقيمة اسمية قدرها 10 ريالات للسهم في شركة معادن لصالح شركة موازييك نيذرلاند هولدنج باعتبارها المساهم المستحق للأسهم الجديدة في صفقة الاستحواذ على شركة موازييك للفوسفات بي في في.

وكانت الشركة قد أعلنت على موقع تداول في 30 أبريل الماضي، إبرامها اتفاقية شراء واكتتاب للاستحواذ على كامل حصة شركة موزاييك للفوسفات بي. في. في شركة معادن وعد الشمال للفوسفات عن طريق زيادة رأس مال شركة معادن.

وستستكمل شركة معادن الإجراءات اللازمة لإتمام صفقة الاستحواذ، بما في ذلك الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس مال الشركة، وسيتم الإعلان عن الإجراءات الخاصة بذلك ونشر تعميم المساهمين الخاص بزيادة رأس مال شركة معادن في وقت لاحق وقبل وقت كاف من موعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية المشار إليها أعلاه.

ونوهت هيئة السوق المالية بوجوب أن يحتوي تعميم المساهمين على المعلومات والبيانات التي يحتاج مساهمي الشركة إلى الاطلاع عليها، لاسيما المعلومات المتعلقة بزيادة رأس المال وعوامل المخاطرة، قبل اتخاذ قرارهم في التصويت على قرار زيادة رأس المال للغرض المذكور.

وقالت إن اتخاذ قرار التصويت من دون الاطلاع على تعميم المساهمين ودراسة محتواه، قد ينطوي على مخاطر عالية. لذا فإنه يجب على المساهم الاطلاع على تعميم المساهمين ودراسته بعناية للتوصل للقرار المناسب عند التصويت، وفي حال تعذر فهم محتويات تعميم المساهمين، فإنه يفضل استشارة مستشار مالي مرخص له.

ويجب ألا ينظر إلى موافقة الهيئة على أنها مصادقة على جدوى عملية الاستحواذ، حيث إن قرار الهيئة بالموافقة يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية. الدمام - شريف احمد - وافقت هيئة السوق المالية، أمس على طلب شركة التعدين العربية السعودية "معادن" بزيادة رأس مالها من 36.917.734.380 ريال إلى 38.027.858.710 ريال.وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن زيادة رأس المال عن طريق إصدار 111.012.433 سهم عادي جديد بقيمة اسمية قدرها 10 ريالات للسهم في شركة معادن لصالح شركة موازييك نيذرلاند هولدنج باعتبارها المساهم المستحق للأسهم الجديدة في صفقة الاستحواذ على شركة موازييك للفوسفات بي في في.وكانت الشركة قد أعلنت على موقع تداول في 30 أبريل الماضي، إبرامها اتفاقية شراء واكتتاب للاستحواذ على كامل حصة شركة موزاييك للفوسفات بي. في. في شركة معادن وعد الشمال للفوسفات عن طريق زيادة رأس مال شركة معادن.وستستكمل شركة معادن الإجراءات اللازمة لإتمام صفقة الاستحواذ، بما في ذلك الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس مال الشركة، وسيتم الإعلان عن الإجراءات الخاصة بذلك ونشر تعميم المساهمين الخاص بزيادة رأس مال شركة معادن في وقت لاحق وقبل وقت كاف من موعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية المشار إليها أعلاه.ونوهت هيئة السوق المالية بوجوب أن يحتوي تعميم المساهمين على المعلومات والبيانات التي يحتاج مساهمي الشركة إلى الاطلاع عليها، لاسيما المعلومات المتعلقة بزيادة رأس المال وعوامل المخاطرة، قبل اتخاذ قرارهم في التصويت على قرار زيادة رأس المال للغرض المذكور.وقالت إن اتخاذ قرار التصويت من دون الاطلاع على تعميم المساهمين ودراسة محتواه، قد ينطوي على مخاطر عالية. لذا فإنه يجب على المساهم الاطلاع على تعميم المساهمين ودراسته بعناية للتوصل للقرار المناسب عند التصويت، وفي حال تعذر فهم محتويات تعميم المساهمين، فإنه يفضل استشارة مستشار مالي مرخص له.ويجب ألا ينظر إلى موافقة الهيئة على أنها مصادقة على جدوى عملية الاستحواذ، حيث إن قرار الهيئة بالموافقة يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.