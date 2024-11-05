شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أرباح «سايكو» إلى 12.10 مليون ريال في الربع الثالث من 2024 والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، بلغ صافي الربح العائد على المساهمين قبل الزكاة في الربع الحالي 14,149 مليون ريال مقابل 24,065 مليون ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

وبلغ صافي نتائج خدمات التأمين في الربع الحالي 8,582 مليون ريال، مقابل 25,352 مليون ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، وذلك بانخفاض قدره 66.15%.

يقابل هذا بشكل جزئي بعض التغيرات الإيجابية، إذ بلغ صافي نتائج الاستثمارات في الربع الحالي 8,592 مليون ريال ، مقابل 4,948 مليون ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، وذلك بارتفاع قدره 73.65%.

وانخفضت المصاريف التشغيلية الأخرى بمبلغ 636 مليون ريال خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، وذلك بانخفاض قدره 10.23%.

وبلغ إجمالي الدخل الشامل في الربع الحالي 12,105 مليون ريال، مقابل 22,217 مليون ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

وبلغ صافي الربح العائد على المساهمين قبل الزكاة في الربع الحالي 14,149 مليون ريال مقابل 23,886 مليون ريال مقارنة بالربع السابق.

كما بلغ صافي نتائج خدمات التأمين في الربع الحالي 8,582 مليون ريال ، مقابل 23,499 مليون ريال مقارنة بالربع السابق، وذلك بانخفاض قدره 63.48%.

يقابل هذا بشكل جزئي بعض التغيرات الإيجابية، إذ بلغ صافي نتائج الاستثمارات في الربع الحالي 8,592 مليون ريال، مقابل 7,618 مليون ريال مقارنة بالربع السابق، وذلك بارتفاع قدره 12.79%.

وبلغ إجمالي الدخل الشامل في الربع الحالي 12,105 مليون ريال ، مقابل 21,842 مليون ريال مقارنة بالربع السابق.

كما بلغ صافي الربح العائد على المساهمين قبل الزكاة خلال الفترة الحالية ( 9 أشهر)، 43,287 مليون ريال مقابل 65,060 مليون ريال مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق.

وبلغ صافي نتائج خدمات التأمين خلال الفترة الحاليه 37,662 مليون ريال، مقابل 68,470 مليون ريال مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق، وذلك بانخفاض قدره 44.99%، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى الانخفاض في الأعمال الطبية.

ويقابل هذا بشكل جزئي بعض التغيرات الإيجابية، إذ بلغ صافي دخل الاستثمارات خلال الفترة الحالية 23,097 مليون ريال، مقابل 15,116 مليون ريال مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق، وذلك بارتفاع قدره 52.80%.

وانخفضت المصاريف التشغيلية الأخرى بمبلغ 4,281 مليون ريال خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق، وذلك بانخفاض قدره 23.33%.

وبلغ إجمالي الدخل الشامل خلال الفترة الحالية 37,155 مليون ريال، مقابل 59,516 مليون ريال مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق. الدمام - شريف احمد - انخفضت أرباح الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني (سايكو) في الربع الثالث من 2024 بنسبة 45.5% إلى 12.105 مليون ريال، مقارنة بـ22.217 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، بلغ صافي الربح العائد على المساهمين قبل الزكاة في الربع الحالي 14,149 مليون ريال مقابل 24,065 مليون ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.وبلغ صافي نتائج خدمات التأمين في الربع الحالي 8,582 مليون ريال، مقابل 25,352 مليون ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، وذلك بانخفاض قدره 66.15%.يقابل هذا بشكل جزئي بعض التغيرات الإيجابية، إذ بلغ صافي نتائج الاستثمارات في الربع الحالي 8,592 مليون ريال ، مقابل 4,948 مليون ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، وذلك بارتفاع قدره 73.65%.وانخفضت المصاريف التشغيلية الأخرى بمبلغ 636 مليون ريال خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، وذلك بانخفاض قدره 10.23%.وبلغ إجمالي الدخل الشامل في الربع الحالي 12,105 مليون ريال، مقابل 22,217 مليون ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.وبلغ صافي الربح العائد على المساهمين قبل الزكاة في الربع الحالي 14,149 مليون ريال مقابل 23,886 مليون ريال مقارنة بالربع السابق.كما بلغ صافي نتائج خدمات التأمين في الربع الحالي 8,582 مليون ريال ، مقابل 23,499 مليون ريال مقارنة بالربع السابق، وذلك بانخفاض قدره 63.48%.يقابل هذا بشكل جزئي بعض التغيرات الإيجابية، إذ بلغ صافي نتائج الاستثمارات في الربع الحالي 8,592 مليون ريال، مقابل 7,618 مليون ريال مقارنة بالربع السابق، وذلك بارتفاع قدره 12.79%.وبلغ إجمالي الدخل الشامل في الربع الحالي 12,105 مليون ريال ، مقابل 21,842 مليون ريال مقارنة بالربع السابق.كما بلغ صافي الربح العائد على المساهمين قبل الزكاة خلال الفترة الحالية ( 9 أشهر)، 43,287 مليون ريال مقابل 65,060 مليون ريال مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق.وبلغ صافي نتائج خدمات التأمين خلال الفترة الحاليه 37,662 مليون ريال، مقابل 68,470 مليون ريال مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق، وذلك بانخفاض قدره 44.99%، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى الانخفاض في الأعمال الطبية.ويقابل هذا بشكل جزئي بعض التغيرات الإيجابية، إذ بلغ صافي دخل الاستثمارات خلال الفترة الحالية 23,097 مليون ريال، مقابل 15,116 مليون ريال مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق، وذلك بارتفاع قدره 52.80%.وانخفضت المصاريف التشغيلية الأخرى بمبلغ 4,281 مليون ريال خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق، وذلك بانخفاض قدره 23.33%.وبلغ إجمالي الدخل الشامل خلال الفترة الحالية 37,155 مليون ريال، مقابل 59,516 مليون ريال مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق.