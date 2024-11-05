شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «أسواق العثيم» إلى 75.39 مليون ريال في الربع الثالث والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - ارتفعت أرباح شركة أسواق عبدالله العثيم في الربع الثالث من 2024 بنسبة 20.9% إلى 75.39 مليون ريال، مقارنة بـ62.38 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يعود ارتفاع صافي الربح إلى نمو المبيعات بنسبة 4.84% وتحسن أداء قطاع التأجير والشركات الزميلة بالإضافة إلى عكس مخصص للزكاة عن السنوات السابقة بمبلغ 17.7 مليون ريال بعد إجراء الربط النهائي لها.
وفي المقابل، فقد ارتفعت تكاليف الاقتراض بمبلغ 5.7 مليون ريال كما ارتفعت المصاريف المصاحبة للفروع الجديدة وأهمها تكلفة تمويل عقود الإيجار بمقدار 6.7 مليون ريال.
ويعود ارتفاع صافي الربح في الربع الحالي، مقارنة بالربع السابق إلى، نمو المبيعات بنسبة 4.03% وتحسن أداء الشركات الزميلة في الربع الحالي، بالإضافة إلى عكس مخصص الزكاة عن السنوات السابقة بمبلغ 17.7 مليون ريال بعد إجراء الربط النهائي لها، على الرغم من ارتفاع تكاليف الاقتراض بمبلغ 3.7 مليون ريال.
وبالرغم من ارتفاع الربح التشغيلي بنسبة 6.68%، إلا أن صافي الربح انخفض في الأشهر التسعة الأولى، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، بنسبة 26.48%.
ويرجع ذلك بشكل رئيسي الى أن الفترة المقابلة تتضمن أرباحاً رأسمالية غير متكررة من بيع أرض بمبلغ 96.99 مليون ريال بعد الزكاة، وعند استبعاد أثر هذه الأرباح يصبح النمو في صافي الربح 5.24% مدفوعاً بنمو المبيعات بنسبة 5.42% من الفروع القائمة والجديدة وتحسن أداء قطاع التأجير والشركات الزميلة بالإضافة إلى عكس مخصص الزكاة عن السنوات السابقة بمبلغ 17.7 مليون ريال.
من جانب آخر، ارتفعت المصاريف المصاحبة للفروع الجديدة واهمها تكلفة تمويل عقود الايجار بمقدار 17 مليون ريال، وتكاليف الاقتراض بمبلغ 6.4 مليون ريال وانخفضت أرباح ودائع متوافقة مع الشريعة الإسلامية بمبلغ 10.8 مليون ريال.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يعود ارتفاع صافي الربح إلى نمو المبيعات بنسبة 4.84% وتحسن أداء قطاع التأجير والشركات الزميلة بالإضافة إلى عكس مخصص للزكاة عن السنوات السابقة بمبلغ 17.7 مليون ريال بعد إجراء الربط النهائي لها.
وفي المقابل، فقد ارتفعت تكاليف الاقتراض بمبلغ 5.7 مليون ريال كما ارتفعت المصاريف المصاحبة للفروع الجديدة وأهمها تكلفة تمويل عقود الإيجار بمقدار 6.7 مليون ريال.
ويعود ارتفاع صافي الربح في الربع الحالي، مقارنة بالربع السابق إلى، نمو المبيعات بنسبة 4.03% وتحسن أداء الشركات الزميلة في الربع الحالي، بالإضافة إلى عكس مخصص الزكاة عن السنوات السابقة بمبلغ 17.7 مليون ريال بعد إجراء الربط النهائي لها، على الرغم من ارتفاع تكاليف الاقتراض بمبلغ 3.7 مليون ريال.
وبالرغم من ارتفاع الربح التشغيلي بنسبة 6.68%، إلا أن صافي الربح انخفض في الأشهر التسعة الأولى، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، بنسبة 26.48%.
ويرجع ذلك بشكل رئيسي الى أن الفترة المقابلة تتضمن أرباحاً رأسمالية غير متكررة من بيع أرض بمبلغ 96.99 مليون ريال بعد الزكاة، وعند استبعاد أثر هذه الأرباح يصبح النمو في صافي الربح 5.24% مدفوعاً بنمو المبيعات بنسبة 5.42% من الفروع القائمة والجديدة وتحسن أداء قطاع التأجير والشركات الزميلة بالإضافة إلى عكس مخصص الزكاة عن السنوات السابقة بمبلغ 17.7 مليون ريال.
من جانب آخر، ارتفعت المصاريف المصاحبة للفروع الجديدة واهمها تكلفة تمويل عقود الايجار بمقدار 17 مليون ريال، وتكاليف الاقتراض بمبلغ 6.4 مليون ريال وانخفضت أرباح ودائع متوافقة مع الشريعة الإسلامية بمبلغ 10.8 مليون ريال.