شكرا لقرائتكم خبر عن رتال للتطوير العمراني تشارك كراعي ماسي في معرض سيتي سكيب العالمي 2024 والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تشارك شركة رتال للتطوير العمراني كراعي ماسي في معرض "سيتي سكيب العالمي 2024”، للمره الثانية على التوالي، والذي سيقام في الرياض من 11 إلى 14 نوفمبر الجاري في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، ملهم، شمال مدينة الرياض.
تأتي هذه المشاركة تأكيدًا لالتزام رتال بتعزيز قطاع التطوير العقاري في المملكة، حيث تستعرض الشركة أبرز وأحدث مشاريعها السكنية وكذلك المشاريع متعددة الاستخدامات، وأفضل الممارسات في القطاع. ويشمل جدول الفعاليات عددًا من الجلسات الحوارية وورش العمل التي تُقام على هامش المعرض، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 وأهدافها الطموحة في تطوير المدن السعودية وتحقيق الاستدامة في المشاريع العمرانية.
من جانبه قال المهندس عبدالله البريكان، الرئيس التنفيذي لرتال: "مشاركتنا في معرض سيتي سكيب العالمي تأتي انطلاقًا من حرصنا على الابتكار في تطوير المدن واستشراف مستقبل القطاع العقاري في المملكة، وتماشيًا مع أهداف رؤية المملكة 2030 التي ترسم لنا مسارًا طموحًا نحو تحقيق الاستدامة والازدهار العمراني.”
وأضاف البريكان: "يمثل المعرض فرصة لاستعراض مشاريعنا الحالية وإطلاق عدد من المشاريع النوعية، ومشاركة رؤيتنا في تطوير مجتمعات متكاملة توفر جودة حياة عالية للمواطنين. كما نهدف من خلال هذه المشاركة إلى تقديم حلول عقارية متطورة ومستدامة تلبي تطلعات المجتمع الحالي والمستقبلي.”
تأتي هذه المشاركة تأكيدًا لالتزام رتال بتعزيز قطاع التطوير العقاري في المملكة، حيث تستعرض الشركة أبرز وأحدث مشاريعها السكنية وكذلك المشاريع متعددة الاستخدامات، وأفضل الممارسات في القطاع. ويشمل جدول الفعاليات عددًا من الجلسات الحوارية وورش العمل التي تُقام على هامش المعرض، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 وأهدافها الطموحة في تطوير المدن السعودية وتحقيق الاستدامة في المشاريع العمرانية.
من جانبه قال المهندس عبدالله البريكان، الرئيس التنفيذي لرتال: "مشاركتنا في معرض سيتي سكيب العالمي تأتي انطلاقًا من حرصنا على الابتكار في تطوير المدن واستشراف مستقبل القطاع العقاري في المملكة، وتماشيًا مع أهداف رؤية المملكة 2030 التي ترسم لنا مسارًا طموحًا نحو تحقيق الاستدامة والازدهار العمراني.”
وأضاف البريكان: "يمثل المعرض فرصة لاستعراض مشاريعنا الحالية وإطلاق عدد من المشاريع النوعية، ومشاركة رؤيتنا في تطوير مجتمعات متكاملة توفر جودة حياة عالية للمواطنين. كما نهدف من خلال هذه المشاركة إلى تقديم حلول عقارية متطورة ومستدامة تلبي تطلعات المجتمع الحالي والمستقبلي.”