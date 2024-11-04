الاقتصاد

ارتفاع أرباح «رؤوم» إلى 10.9 مليون ريال في الربع الثالث من 2024

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - ارتفعت أرباح شركة رؤوم التجارية في الربع الثالث من 2024 بنسبة 25.5% إلى 10.971 مليون ريال، مقارنة بـ8.741 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
ووفقا لبيان الشركة على تداول ارتفع صافي الربح نتيجة تحقيق أرباح إعادة تقييم أصول مالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة.
وارتفع صافي الربح بنسبة 151,5% ليصل إلى 10.9مليون ريال في الربع الثالث من عام 2024م، مقارنة بالربع السابق، ويعود هذا النمو بشكل أساسي إلى تحقيق أرباح إعادة تقييم أصول مالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة.
وبحسب البيان ارتفع صافي الربح بنسبة 7.7% ليصل إلى 39.2 مليون ريال في فترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024م، ويعود هذا النمو بشكل أساسي إلى الارتفاع في أرباح إعادة تقييم أصول مالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة.
وقرر مجلس إدارة شركة رؤوم التجارية، اليوم، توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الثالث من العام المالي 2024م.
ويبلغ إجمالي المبلغ الموزع 4,687,500 ريال، فيما يبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 6,250,000 سهم.
وتبلغ حصة السهم من التوزيع 0,75 ريال، فيما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 7.5%.
وسيكون تاريخ الأحقية 1446-05-22 الموافق 2024-11-24، بينما سيكون تاريخ التوزيع 1446-06-02 الموافق 2024-12-03.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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