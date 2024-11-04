شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «رؤوم» إلى 10.9 مليون ريال في الربع الثالث من 2024 والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - ارتفعت أرباح شركة رؤوم التجارية في الربع الثالث من 2024 بنسبة 25.5% إلى 10.971 مليون ريال، مقارنة بـ8.741 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية ارتفع صافي الربح نتيجة تحقيق أرباح إعادة تقييم أصول مالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة.
وارتفع صافي الربح بنسبة 151,5% ليصل إلى 10.9مليون ريال في الربع الثالث من عام 2024م، مقارنة بالربع السابق، ويعود هذا النمو بشكل أساسي إلى تحقيق أرباح إعادة تقييم أصول مالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة.
وبحسب البيان ارتفع صافي الربح بنسبة 7.7% ليصل إلى 39.2 مليون ريال في فترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024م، ويعود هذا النمو بشكل أساسي إلى الارتفاع في أرباح إعادة تقييم أصول مالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة.
وقرر مجلس إدارة شركة رؤوم التجارية، اليوم، توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الثالث من العام المالي 2024م.
ويبلغ إجمالي المبلغ الموزع 4,687,500 ريال، فيما يبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 6,250,000 سهم.
وتبلغ حصة السهم من التوزيع 0,75 ريال، فيما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 7.5%.
وسيكون تاريخ الأحقية 1446-05-22 الموافق 2024-11-24، بينما سيكون تاريخ التوزيع 1446-06-02 الموافق 2024-12-03.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية ارتفع صافي الربح نتيجة تحقيق أرباح إعادة تقييم أصول مالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة.
وارتفع صافي الربح بنسبة 151,5% ليصل إلى 10.9مليون ريال في الربع الثالث من عام 2024م، مقارنة بالربع السابق، ويعود هذا النمو بشكل أساسي إلى تحقيق أرباح إعادة تقييم أصول مالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة.
وبحسب البيان ارتفع صافي الربح بنسبة 7.7% ليصل إلى 39.2 مليون ريال في فترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024م، ويعود هذا النمو بشكل أساسي إلى الارتفاع في أرباح إعادة تقييم أصول مالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة.
وقرر مجلس إدارة شركة رؤوم التجارية، اليوم، توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الثالث من العام المالي 2024م.
ويبلغ إجمالي المبلغ الموزع 4,687,500 ريال، فيما يبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 6,250,000 سهم.
وتبلغ حصة السهم من التوزيع 0,75 ريال، فيما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 7.5%.
وسيكون تاريخ الأحقية 1446-05-22 الموافق 2024-11-24، بينما سيكون تاريخ التوزيع 1446-06-02 الموافق 2024-12-03.