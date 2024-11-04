شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أرباح «برغرايززر» إلى 2.9 مليون ريال في الربع الثالث والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول

وارتفعت مصاريف البيع: بمبلغ 87 ألف ريال، فيما ارتفعت المصاريف الإدارية بمبلغ 1.5 مليون ريال بسبب زيادة تكلفة الموظفين والنفقات الأخرى بما يتماشى مع نمو الأعمال.

وبحسب البيان ارتفعت تكاليف التمويل بمبلغ 82 ألف ريال وارتفعت الإيرادات الأخرى بمبلغ 140 ألف ريال. الدمام - شريف احمد - انخفضت أرباح شركة مطاعم بيت الشطيرة للوجبات السريعة "برغرايززر" في الربع الثالث من 2024 بنسبة 27.7% إلى 2.9 مليون ريال، مقارنة بـ4.055 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية ، فإن مجمل الربح على الرغم من ارتفاعه بنسبة 1.3% بسبب زيادة المبيعات بشكل رئيسي، إلا أن هامش مجمل الربح انخفض من 31.4% في الفترة المماثلة من العام السابق إلى 29.9% في الفترة الحالية بسبب زيادة تكلفة المواد الغذائية والإيجار والمرافق ونفقات الصيانة.وارتفعت مصاريف البيع: بمبلغ 87 ألف ريال، فيما ارتفعت المصاريف الإدارية بمبلغ 1.5 مليون ريال بسبب زيادة تكلفة الموظفين والنفقات الأخرى بما يتماشى مع نمو الأعمال.وبحسب البيان ارتفعت تكاليف التمويل بمبلغ 82 ألف ريال وارتفعت الإيرادات الأخرى بمبلغ 140 ألف ريال.