شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أرباح «المواساة» إلى 149.6 مليون ريال في الربع الثالث والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول

وتضمنت الأسباب: الارتفاع في بعض من بنود التكلفة والمصاريف بالمقارنة مع الربع المماثل للعام السابق.

وانخفض صافي ربح الشركة بنسبة 2% خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق ويعود ذلك إلى: ارتفاع تكوينات مخصصات الديون ذات العلاقة بأرصدة العملاء وهذا ما شكل ضغطاً على هوامش الربحية للربع الحالي، والارتفاع في بعض من بنود التكلفة والمصاريف بالمقارنة مع الربع السابق.

وارتفع صافي ربح الشركة بنسبة طفيفة 0.1 % خلال الفترة الحالية (9 أشهر) إذ بلغ 473.9 مليون ريال مقارنة بمبلغ 473.5 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق ويعود ذلك إلى: النمو في إيرادات الشركة.

وتضمنت الأسباب: انخفاض تكلفة التمويل نظرا لتناقص رصيد القروض بمقدار الأقساط المسددة خلال الفترة، وهي القروض التي يتم تحميل تكلفتها على حساب الأرباح والخسائر.

الجدير ذكره هو أن الزيادة الطفيفة في أرباح الشركة للفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق تعزى إلى الاستمرار في إجراء التحوطات اللازمة ذات العلاقة بأرصدة العملاء حيث تجسد ذلك في ارتفاع تكوينات مخصصات خسائر الائتمان المتوقعة، وهذا ما شكل ضغطاً على هوامش الربحية للفترة الحالية. الدمام - شريف احمد - انخفضت أرباح شركة المواساة للخدمات الطبية في الربع الثالث من 2024 بنسبة 4.3% إلى 149.6 مليون ريال، مقابل 156.4 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية ، انخفض صافي الربح نتيجة الاستمرار في ارتفاع تكوينات مخصصات الديون ذات العلاقة بأرصدة العملاء وهذا ما شكل ضغطاً على هوامش الربحية للربع الحالي.وتضمنت الأسباب: الارتفاع في بعض من بنود التكلفة والمصاريف بالمقارنة مع الربع المماثل للعام السابق.وانخفض صافي ربح الشركة بنسبة 2% خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق ويعود ذلك إلى: ارتفاع تكوينات مخصصات الديون ذات العلاقة بأرصدة العملاء وهذا ما شكل ضغطاً على هوامش الربحية للربع الحالي، والارتفاع في بعض من بنود التكلفة والمصاريف بالمقارنة مع الربع السابق.وارتفع صافي ربح الشركة بنسبة طفيفة 0.1 % خلال الفترة الحالية (9 أشهر) إذ بلغ 473.9 مليون ريال مقارنة بمبلغ 473.5 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق ويعود ذلك إلى: النمو في إيرادات الشركة.وتضمنت الأسباب: انخفاض تكلفة التمويل نظرا لتناقص رصيد القروض بمقدار الأقساط المسددة خلال الفترة، وهي القروض التي يتم تحميل تكلفتها على حساب الأرباح والخسائر.الجدير ذكره هو أن الزيادة الطفيفة في أرباح الشركة للفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق تعزى إلى الاستمرار في إجراء التحوطات اللازمة ذات العلاقة بأرصدة العملاء حيث تجسد ذلك في ارتفاع تكوينات مخصصات خسائر الائتمان المتوقعة، وهذا ما شكل ضغطاً على هوامش الربحية للفترة الحالية.