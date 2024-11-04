شكرا لقرائتكم خبر عن ميزانية السعودية.. 956.2 مليار ريال إيرادات في أول 9 أشهر من 2024 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدرت وزارة المالية تقرير أداء الميزانية العامة للدولة للربع الثالث 2024، إذ بلغت الإيرادات 309.208 مليار ريال، فيما بلغت المصروفات 339.443 مليار ريال، بينما بلغ العجز 30.235 مليار ريال.

وكشف التقرير الربعي لأداء الميزانية العامة للدولة للربع الثالث من 2024 عن تسجيل إجمالي إيرادات خلال الأشهر التسعة الأولى من 2024، بقيمة 956.233 مليار ريال، و1.014 تريليون ريال مصروفات، فيما بلغ عجز الميزانية 57.962 مليار ريال.

وأشار التقرير إلى أن الإيرادات النفطية بلغت في الربع الثالث من 2024 نحو 190.866 مليار ريال بارتفاع 30% على أساس سنوي، فيما بلغت الإيرادات غير النفطية، 118.342 مليار ريال، بزيادة 6% على أساس سنوي.

وأفاد التقرير بأن إجمالي الإيرادات النفطية في الأشهر التسعة الأولى بلغت 585.777 مليار ريال، بزيادة 16%، فيما بلغت الإيرادات غير النفطية، 370.456 مليار ريال بارتفاع 12%.

وبحسب التقرير بلغ رصيد الاحتياطي العام للدولة حتى نهاية الربع الثالث من 2024 نحو 390.079 مليار ريال، فيما بلغ الحساب الجاري 76.675 مليار ريال.

ووفقا للتقرير بلغ الدين العام 1.157 تريليون ريال، منها 688.718 مليار ريال دين داخلي، و468.918 مليار ريال دين خارجي.

