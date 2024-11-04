شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «أسمنت السعودية» إلى 100.2 مليون ريال في الربع الثالث والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أرباح شركة الأسمنت السعودية في الربع الثالث من 2024 بنسبة 46.7% إلى 100.2 مليون ريال، مقابل 68.3 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى ارتفاع إيرادات المبيعات وذلك على الرغم من ارتفاع مصاريف البيع والتوزيع وانخفاض الإيرادات الأخرى وانخفاض حصة الشركة في صافي أرباح شركة زميلة.

ويعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى ارتفاع إيرادات المبيعات وكذلك إلى انخفاض مصاريف البيع والتوزيع وارتفاع الإيرادات الأخرى وارتفاع حصة الشركة في صافي أرباح شركة زميلة، وذلك على الرغم من ارتفاع مصاريف التمويل.

وبحسب البيان يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى ارتفاع إيرادات المبيعات وارتفاع الإيرادات الأخرى وارتفاع حصة الشركة في صافي أرباح شركة زميلة، وذلك على الرغم من ارتفاع مصاريف البيع والتوزيع وانخفاض الربح من بيع استثمار لدى شركة تابعة.