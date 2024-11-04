شكرا لقرائتكم خبر عن «لجام للرياضة»: افتتاح مركز جديد للرجال في الرياض والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة لجام للرياضة "الشركة" افتتاح مركز جديد للرجال في مدينة الرياض وذلك اليوم الإثنين الموافق 4 نوفمبر 2024م.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يقع المركز على شارع الكرامة، حي الصفوة، شرق مدينة الرياض، وسيعمل المركز تحت العلامة التجارية “وقت اللياقة".
ويتضمن المركز جميع خدمات ومرافق فئة تلك العلامة، فيما سيحتوي المركز على التجهيزات الرياضية عالية المواصفات وكذلك أحدث التصاميم للصالات.
وسوف يظهر الأثر المالي اعتباراً من الربع الرابع من عام 2024م. هذا وسيتم اصدار إعلانات لمراكز جديدة في الأسابيع القادمة.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يقع المركز على شارع الكرامة، حي الصفوة، شرق مدينة الرياض، وسيعمل المركز تحت العلامة التجارية “وقت اللياقة".
ويتضمن المركز جميع خدمات ومرافق فئة تلك العلامة، فيما سيحتوي المركز على التجهيزات الرياضية عالية المواصفات وكذلك أحدث التصاميم للصالات.
وسوف يظهر الأثر المالي اعتباراً من الربع الرابع من عام 2024م. هذا وسيتم اصدار إعلانات لمراكز جديدة في الأسابيع القادمة.