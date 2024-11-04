الاقتصاد

«لجام للرياضة»: افتتاح مركز جديد للرجال في الرياض

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة لجام للرياضة "الشركة" افتتاح مركز جديد للرجال في مدينة الرياض وذلك اليوم الإثنين الموافق 4 نوفمبر 2024م.
ووفقا لبيان الشركة على تداول ، يقع المركز على شارع الكرامة، حي الصفوة، شرق مدينة الرياض، وسيعمل المركز تحت العلامة التجارية “وقت اللياقة".
ويتضمن المركز جميع خدمات ومرافق فئة تلك العلامة، فيما سيحتوي المركز على التجهيزات عالية المواصفات وكذلك أحدث التصاميم للصالات.
وسوف يظهر الأثر المالي اعتباراً من الربع الرابع من عام 2024م. هذا وسيتم اصدار إعلانات لمراكز جديدة في الأسابيع القادمة.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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