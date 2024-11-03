شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يسجل 3770 جنيها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رصدت ”الخليج 365” أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بآخر مستويات سجلها المعدن النفيس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الأحد في مصر، 4308.5 جنيه للبيع، و4291.5 جنيه للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم الأحد في مصر، 3949.5 جنيه للبيع، و3933.75 جنيه للشراء. سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأحد في مصر، 3770 جنيها للبيع، و3755 جنيها للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الأحد في مصر، 3231.5 جنيه للبيع، و3218.5 جنيه للشراء. أسعار الذهب اليوم في مصر وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الأحد في مصر، 2513.25 جنيه للبيع، و2503.25 جنيه للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم الأحد في مصر، 2154.25 جنيه للبيع، و2145.75 جنيه للشراء.

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد في مصر، 30160 جنيها.