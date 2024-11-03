شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع أرباح نقدية على مساهمي «سليمان الحبيب» عن الربع الثالث والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية، أمس، توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن الربع الثالث من العام 2024م.

وقالت الشركةإن إجمالي المبلغ الموزع 420 مليون ريال، فيما يبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 350 مليون سهم.

وأضافت أن حصة السهم من التوزيع 1.20 ريال لكل سهم، فيما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 12%.

وأفادت بأن تاريخ الأحقية 1446-05-05 الموافق 2024-11-07، فيما سيكون تاريخ التوزيع 1446-05-23 الموافق 2024-11-25.