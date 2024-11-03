شكرا لقرائتكم خبر عن كيف أصبح مؤسس «بايت دانس» أغنى رجل في الصين.. وماذا يعني ذلك؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدت الشعبية العالمية المتزايدة لتطبيق "تيك توك" إلى تحول المؤسس المشارك للشركة الأم “بايت دانس” إلى أغنى شخص في الصين، ويمكن أن يكون لذلك التصنيف تأثيرات كبيرة، وفق ما ذكرت شبكة بي بي سي البريطانية. أغنى شخص في الصين بحسب قائمة الأثرياء التي أعدها معهد "هورون ريسيرش" البحثي بلغت قيمة ثروة تشانج ييمينج في الوقت الحالي 49.3 مليار دولار بما يعادل 38 مليار جنيه إسترليني أي أكثر بنسبة 43% عن عام 2023.

ولأول مرة برز مؤسس شركة بايت دانس تشانج ييمينج كأغنى شخص في الصين تاركًا وراءه رئيس مجلس إدارة "نونجفو" سبرينج تشونج شانشان الذي تصدر التصنيف لمدة ثلاث سنوات. سبب نمو ثروة تشانج ييمينج تشتهر شركة بايت دانس بتطبيقها الشهير تيك توك والذي يضم أكثر من مليار مستخدم نشط شهريًا على مستوى العالم حيث ذكرت هورون أن أرباح الشركة ارتفعت بنحو 30% العام الماضي. أبرز أثرياء الصين تفوق تشانج 44 عاما، بثروة شخصية تبلغ 49.3 مليار دولار على ”ملك المياه المعبأة” تشونج الذي انخفضت ثروته بنسبة 24% إلى 47.9 مليار دولار بعد رد فعل عنيف من الجمهور ضد شركته في فبراير بينما احتل تشانج المرتبة الخامسة العام الماضي.

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وتراجع بوني ما هواتينج، الرئيس التنفيذي لشركة الإنترنت الصينية العملاقة تينسنت مرتبة واحدة إلى المركز الثالث على الرغم من ارتفاع ثروته بنسبة 13% إلى 44.4 مليار دولار وسط ارتفاع في إيرادات وأرباح تينسنت، وفق ما ذكر موقع إن دي تي في الهندي وشبكة سي إن بي سي الأمريكية.

احتل كولين هوانج، مؤسس منصة التجارة الإلكترونية " بيندودو" المركز الرابع حيث انخفضت ثروته بنسبة 9%.

واحتل مؤسس "ميديا هي شيانججيان" والرئيس التنفيذي لشركة "كاتل تسنج يوكون" المركزين الخامس والسادس على القائمة.

تنحى الرجل البالغ من العمر 41 عامًا عن منصبه كمسؤول عن الشركة في عام 2021 ولكن من المفهوم أنه يمتلك حوالي 20٪ من الشركة. شعبية "تيك توك".. مصدر الثروة أصبح تطبيق تيك توك أحد أكثر تطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي شعبية في العالم على الرغم من المخاوف العميقة في بعض البلدان بشأن علاقاته بالدولة الصينية.

وفي حين تصر الشركتان على أنهما مستقلتان عن الحكومة الصينية فإن الولايات المتحدة تعتزم حظر تيك توك في يناير 2025 ما لم تقم بايت دانس ببيعه. أرباح شركة "بايت دانس" وعلى الرغم من مواجهة تلك الضغوط الشديدة في الولايات المتحدة ارتفعت أرباح شركة بايت دانس العالمية بنسبة 60% في العام الماضي مما أدى إلى زيادة الثروة الشخصية لـ تشانج ييمينج.

وقال رئيس شركة "هورون" روبرت هوجويرف: "تشانج ييمينج هو الثامن عشر الذي يحتل المركز الأول في الصين خلال 26 عاماً فقط وبالمقارنة فإن الولايات المتحدة لديها أربعة فقط من أصحاب المرتبة الأولى: بيل جيتس ووارن بافيت وجيف بيزوس ووإيلون ماسك، وهذا يعطي مؤشرا على بعض الديناميكية في الاقتصاد الصيني". ثروات رواد التكنولوجيا ولا يعد تشانج الممثل الوحيد لقطاع التكنولوجيا الضخم في الصين في القائمة.

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ويأتي بوني ما رئيس مجموعة التكنولوجيا "تينسنت" في المركز الثالث على القائمة بثروة شخصية تقدر بنحو 44.4 مليار جنيه إسترليني.

ولكن ثرواتهم لا يمكن تفسيرها بنجاح شركاتهم فحسب بل إن منافسيهم حققوا أرباحاً أقل في عام شهد تعثر الاقتصاد الصيني .

في الواقع، شهد حوالي 30% فقط من الأشخاص الموجودين في القائمة زيادة في صافي ثرواتهم أما البقية فقد شهدوا انخفاضاً. الاقتصاد الصيني وتباطؤ الثروات قال هوجويرف "لقد تقلصت قائمة هورون لأغنياء الصين للعام الثالث على التوالي بشكل غير مسبوق وذلك في ظل الصعوبات التي واجهتها الاقتصادات وأسواق الأسهم في الصين خلال هذا العام".

كما و"انخفض عدد الأفراد الموجودين على القائمة بنسبة 12% في العام الماضي إلى ما يقل قليلاً عن 1100 فرد وبنسبة 25% عن أعلى مستوى في عام 2021".

وقال إن البيانات أظهرت أن العام الماضي كان جيدا لمصنعي الهواتف الذكية مثل "شاومي" في حين تعثرت سوق الطاقة الخضراء.

وأضاف إن "شركات تصنيع الألواح الشمسية والبطاريات الليثيوم والمركبات الكهربائية واجهت عامًا مليئًا بالتحديات مع تكثيف المنافسة مما أدى إلى فائض وتهديد التعريفات الجمركية الذي أضاف إلى حالة عدم اليقين، وشهدت ثروات صانعي الألواح الشمسية انخفاضًا بنسبة 80% عن ذروتها في عام 2021 في حين انخفضت ثروات صانعي البطاريات والمركبات الكهربائية بمقدار النصف والربع على التوالي.