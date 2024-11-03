شكرا لقرائتكم خبر عن صعود 9 قطاعات بالبورصة خلال شهر أكتوبر على رأسها "التبغ" بنسبة 11.8% والان مع تفاصيل الخبر

تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال شهر أكتوبر، إذ ارتفعت 9 قطاعات على رأسها الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 11.8%، أعقبه قطاعا خدمات النقل والشحن، والرعاية الصحية والأدوية بنسبة 9.2%، 9%، على التوالي، يليهما قطاعا السياحة والترفيه، والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 8.5%، وصعد قطاع مواد البناء بنسبة 8.3%.

وقفز قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 7.5%، وزاد قطاع التجارة والموزعون بنسبة 5%، ونما قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 2.5%، فيما تراجعت 6 قطاعات بالبورصة على رأسها الخدمات التعليمية بنسبة 8%، وهبط قطاع الموارد الأساسية بنسبة 6%، وانخفض قطاع العقارات بنسبة 5%، ونزل قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 4.8%، ثم قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 3%، وأخيرًا قطاع البنوك بنسبة 2.1%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد ارتفع بنسبة 2.94% ليغلق عند مستوى 30658 نقطة، خلال جلسات شهر أكتوبر المنتهي، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 6.51% ليغلق عند مستوى 8029.10 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" نموًا بنسبة 4.59% ليغلق عند مستوى 11224.93 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" انخفاضًا بنسبة 2.55% ليغلق عند مستوى 38026.67 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 3.98% ليغلق عند مستوى 8322.65 نقطة.

وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية نحو 23.8 مليار جنيه خلال جلسات شهر أكتوبر المنتهى، ليغلق عند مستوى 2.208 تريليون جنيه، بنسبة نمو 1.1%، واستقر رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي عند 1.470 تريليون جنيه، وزاد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 378.7 مليار جنيه إلى 388.8 مليار جنيه بنسبة نمو 2.7%.