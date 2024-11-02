بضغط الإنتاج الأمريكي.. أسعار النفط تهبط أكثر من 3% في أسبوع

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

ارتفعت أسعار النفط في تعاملات الجمعة بعد تقارير أفادت بأن إيران تستعد لشن ضربة من العراق للرد على إسرائيل خلال الأيام المقبلة، لكن الإنتاج الأمريكي القياسي أثر على الأسعار وقادها إلى الخسائر خلال الأسبوع.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 29 سنتا، أو 0.4%، لتبلغ 73.10 دولار للبرميل عند التسوية وفقا لـ “العربية”.

أخبار قد تهمك

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 23 سنتا، أو 0.3%، إلى 69.49 دولار للبرميل عند التسوية.

وتراجع برنت خلال الأسبوع بنسبة 3.4%، فيما هبط نايمكس 3.2%، وكان الخامان قد سجلا مكاسب شهرية بنسبة 2% في أكتوبر الماضي.