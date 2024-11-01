شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد اليوم.. ارتفاع سعر الذهب وعيار 21 يسجل 3780 جنيهًا للجرام والان مع تفاصيل الخبر

شهد اليوم الجمعة 1-11-2024 عددًا كبيرًا من الأخبار الاقتصادية المهمة سواء المحلية أو العالمية، أبرزها ارتفاع سعر الذهب في مصر، بالتعاملات الصباحية اليوم الجمعة، بحوالي 5 جنيهات ليسجل مستويات 3780 جنيها للجرام من عيار 21، وتوقيع اتفاقية إدارة وتشغيل منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتحالف شركتي "umi" المملوكة لمجموعة "CSCEC" الصينية، وشركة "IGI" الدولية.

سعر الذهب في مصر الجمعة يرتفع 5 جنيهات وعيار 21 يسجل 3780 جنيها

ارتفع سعر الذهب في مصر، بالتعاملات الصباحية اليوم الجمعة، بحوالي 5 جنيهات ليسجل مستويات 3780 جنيها للجرام من عيار 21، وعيار 24 سجل 4320 جنيها، وعيار 18 سجل 3240 جنيها، والجنيه الذهب 30240 جنيها.

سجل سعر أونصة الذهب العالمي، ارتفاعًا ليسجل أعلى مستوى تاريخي عند 2789 دولارا للأونصة، ثم تراجع السعر لجني الأرباح وعاد للصعود اليوم فوق مستوى 2755 دولارًا.

الذهب نجح في ختام تداولات شهر أكتوبر على ارتفاع بنسبة 5.7%، ليمثل ارتفاعًا للشهر الرابع على التوالي، وبذلك يكون ارتفع الذهب منذ بداية العام بنسبة 35%، يأتي هذا بعد أن ارتفع الذهب خلال الثلاث أسابيع الماضية ليسجل أعلى مستوى تاريخي عند 2758 دولارا للأونصة، مسجلا ارتفاع منذ بداية شهر بشكل مستمر.

الإسكان: أكبر شركة صينية تتولى إدارة وتشغيل منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة

شهد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ونى هونج، وزير الإسكان والتنمية الحضرية والريفية الصيني، توقيع اتفاقية إدارة وتشغيل منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتحالف شركتي "umi" المملوكة لمجموعة "CSCEC" الصينية، وشركة "IGI" الدولية.

قال المهندس شريف الشربيني ، إنه مع اقتراب تسليم الأبراج بمنطقة الأعمال المركزية، فإن التحالف سيباشر بالتنسيق مع شركة "CSCEC" الصينية، و"شركة دار الهندسة"، جميع الأعمال المتعلقة باستلام الأبراج والقيام بكل الاختبارات التشغيلية في مرحلة الاستلام ، على أن يقوم بأعمال الإدارة والتشغيل في مرحلة ما بعد الاستلام، وسوف يعتمد التحالف على المكون المحلى والعمالة المحلية من خلال برامج تدريبية مهنية في مجال الإدارة والتشغيل.

وأضاف الوزير، أن التحالف سيتولى أيضًا الأعمال المتعلقة بصيانة وإدارة المرافق باستخدام أحدث الأساليب على أعلى مستوى تقني طبقاً للمعايير الدولية، من خلال استخدام أحدث التطبيقات التقنية التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتطبيقات ترشيد وإدارة الطاقة، ومراقبة الانبعاثات الكربونية، ومعايير الاستدامة البيئية.

وأشار وزير الإسكان، إلى أن منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، تضم 20 برجًا، مقسمة كما يلى، 10 أبراج بأنشطة (إداري – مكتبي – تجاري - خدمي)، بمسطحات إجمالية 806 آلاف م2، وتتراوح ارتفاعاتها بين 80 و175 متراً، و5 أبراج سكنية بها 1700 وحدة سكنية كاملة التشطيب، بمسطحات إجمالية 102 ألف م2، بارتفاعات تتراوح بين 152 و200 متر، بجانب الأبراج الهلالية (مكونة من 4 أبراج متصلة) بأنشطة (فندق وشقق فندقية وخدمات عامة – خدمات ترفيهية – تجارية)، ويصل ارتفاع الأبراج الهلالية لـ64 مترًا.



التشكيل الجديد لمجلس إدارة هيئة التنمية الصناعية

كامل الوزير يوجه المصانع الجديدة الكبرى بإنشاء محطات طاقة متجددة

شدد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، على ضرورة التأكيد على الشركات الراغبة في إقامة مصانع جديدة باستثمارات ومساحات كبيرة في مصر على ضرورة إقامة محطة طاقة جديدة ومتجددة كطاقة الرياح أو الطاقة الشمسية لتقليل الاعتماد على الشبكات الرئيسية للطاقة التقليدية التي توفرها الدولة للمنشآت الصناعية بما يسهم في ترشيد استهلاك الطاقة والحفاظ على البيئة وكذا استدامة الطاقة للمصانع.

أشاد بنموذج مدينة الجلود بالروبيكي باعتباره مدينة متكاملة من حيث تكامل المنشآت الصناعية بها من مدابغ ومصانع لإنتاج مستلزمات الإنتاج ومصانع للمنتج النهائي من الجلود،لافتا إلى أن القطاع الصناعي في مصر أصبح بيئة خصبة لتشجيع المستثمرين مما شهدته مصر في الآونة الأخيرة من تسهيل إجراءات الحصول على الأراضي الصناعية والتراخيص، لافتًا إلى أنه لن يتم غلق أي مصنع إلا بعد ارسال خطاب إنذار للمصنع واعطائه مهلة لتصحيح أوضاعه تحددها لجنة التفتيش الموحدة.