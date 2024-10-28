تعرف على سعر الذهب في مصر مع بداية التعاملات

الشارقة - اميمة ياسر -

انخفض سعر الذهب بنحو 7 جنيهات ببداية التعاملات الصباحية اليوم الاثنين، مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات أمس الأحد.

وفيما يلي قائمة بأسعار الذهب خلال التعاملات الصباحية، وفقا لموقع "مصراوي":

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 2485 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 3195 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 21 إلى 3730 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 24 إلى 4260 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الجنيه الذهب عند 29820 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.52 % إلى نحو 2733 دولار اللأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار 24)، ببداية التعاملات وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.