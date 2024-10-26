شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب فى مصر ترتفع 1.5% خلال أسبوع.. والجرام عيار 21 يكسب 57 جنيهًا والان مع تفاصيل الخبر

يستمر سعر الذهب في مصر في التذبذب خلال تداولات اليوم بعد أن استطاع أن يحقق ارتفاعا خلال الأسبوع الماضي بدعم من المكاسب التي سجلها سعر الذهب العالمي وتحقيقه لمستوى تاريخي جديد، حيث يستمر حركة السعر العالمي في السيطرة على تحركات السعر المحلي.

افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم السبت، عند المستوى 3745 جنيه للجرام، ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند نفس المستوى، وكان قد ارتفع يوم أمس بمقدار 12 جنيها حيث اختتم تداولات عند المستوى 3742 جنيها للجرام وكان قد افتتح الجلسة عند المستوى 3730 جنيها للجرام.

خلال الأسبوع الماضي ارتفع سعر الذهب عيار 21 بنسبة 1.5% ليسجل ارتفاعا بمقدار 57 جنيها، حيث افتتح تداولات الأسبوع عند المستوى 3685 جنيها للجرام، وأغلق الأسبوع عند المستوى 3742 جنيها للجرام.

العامل الرئيسي وراء ارتفاع أسعار الذهب المحلي يبقى سعر أونصة الذهب العالمي الذي يستمر في الارتفاع وتسجيل مستويات تاريخية. في الوقت الذي تشهد فيه عوامل التسعير الأخرى في السوق المحلي حيادية في تأثيرها على الأسواق

حركة سعر الذهب المحلي تتبع نفس التغيرات في سعر الذهب العالمي صعوداً وهبوطاً، وهو الأمر الذي من شأنه أن يستمر لفترة من الوقت بسبب عدم تأثير عوامل التسعير الأخرى في السوق المحلي، مثل سعر صرف الدولار الذي يتحرك بشكل تدريجي مستقر دون قفزات مفاجئة.

من جهة أخرى، فقد أشار رئيس الوزراء المصري، إلى أن حركة سعر الصرف الأجنبي منتظمة ولا يوجد تأخير أو تأجيل لدفعات تخص مستلزمات الإنتاج والمواد الخام، وأن الدولة منتظمة في سداد فوائد وأقساط الديون، وأن شائعات إمكانية حدوث تعويم جديد في سعر الصرف هو أمر مستبعد.