الاقتصاد

«وسم» تحصل على تمويل من بنك التنمية الاجتماعية بـ8.5 مليون ريال

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - حصلت شركة وسم الأعمال لتقنية المعلومات، أمس، على تمويل مسار قطاع التقنية من البرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات بالشراكة مع بنك التنمية الاجتماعية.
وقالت الشركة في بيان على تداول : إن قيمة التمويل 8.5 مليون ريال، فيما تبلغ مدة التمويل 5 سنوات.
وأضافت أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل: سند لأمر، فيما يهدف التمويل إلى دعم الدورة التشغيلية للشركة.
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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