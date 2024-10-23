شكرا لقرائتكم خبر عن «وسم» تحصل على تمويل من بنك التنمية الاجتماعية بـ8.5 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل



وقالت الشركة في بيان على تداول

وأضافت أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل: سند لأمر، فيما يهدف التمويل إلى دعم الدورة التشغيلية للشركة. الدمام - شريف احمد - حصلت شركة وسم الأعمال لتقنية المعلومات، أمس، على تمويل مسار قطاع التقنية من البرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات بالشراكة مع بنك التنمية الاجتماعية.وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية : إن قيمة التمويل 8.5 مليون ريال، فيما تبلغ مدة التمويل 5 سنوات.وأضافت أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل: سند لأمر، فيما يهدف التمويل إلى دعم الدورة التشغيلية للشركة.