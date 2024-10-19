النفط يسجل خسارة أسبوعية 7% بسبب مخاوف الطلب في الصين

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

هبطت العقود الآجلة للنفط في تعاملات الجمعة وسجلت خسارة أسبوعية بأكثر من 7% بعدما أظهرت بيانات أن نمو الاقتصاد الصيني تباطأ ومع تقييم المستثمرين لتوقعات متباينة بشأن الشرق الأوسط.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 1.39 دولار أو 1.87% إلى 73.06 دولار للبرميل عند التسوية، كما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.45 دولار أو 2.05% إلى 69.22 دولار للبرميل وفقا لـ”العربية”.

وهبط برنت بأكثر من 7% هذا الأسبوع، بينما خسر خام غرب تكساس نحو 7%، وهو أكبر انخفاض أسبوعي لهما منذ الثاني من سبتمبر/أيلول، وذلك بعد أن خفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ووكالة الطاقة الدولية توقعاتهما للطلب العالمي على النفط في 2024 و2025.

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