الاقتصاد

النفط يسجل خسارة أسبوعية 7% بسبب مخاوف الطلب في الصين

0 نشر
shimaa mohamed 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن النفط يسجل خسارة أسبوعية 7% بسبب مخاوف الطلب في الصين والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

هبطت العقود الآجلة للنفط في تعاملات الجمعة وسجلت خسارة أسبوعية بأكثر من 7% بعدما أظهرت بيانات أن نمو الاقتصاد الصيني تباطأ ومع تقييم المستثمرين لتوقعات متباينة بشأن الشرق الأوسط.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 1.39 دولار أو 1.87% إلى 73.06 دولار للبرميل عند التسوية، كما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.45 دولار أو 2.05% إلى 69.22 دولار للبرميل وفقا لـ”العربية”.

وهبط برنت بأكثر من 7% هذا الأسبوع، بينما خسر خام غرب تكساس نحو 7%، وهو أكبر انخفاض أسبوعي لهما منذ الثاني من سبتمبر/أيلول، وذلك بعد أن خفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ووكالة الطاقة الدولية توقعاتهما للطلب العالمي على النفط في 2024 و2025.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا