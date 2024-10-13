شكرا لقرائتكم خبر عن 4 نوفمبر.. عمومية «علم» تصوت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - دعا مجلس إدارة شركة عِلم المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها يوم الإثنين بتاريخ 02/05/1446هـ الموافق 04/11/2024م في تمام الساعة (06:30) مساءً، عن طريق وسائل التقنية الحديثة.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن جدول أعمال الجمعية، يتضمن: التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ بتاريخ 25/11/2024م ومدتها أربع سنوات، وتنتهي بتاريخ 24/11/2028م.
وأضافت أن الجدول يتضمن: التصويت على تفويض مجلس الإدارة المنتخب بصلاحية الجمعية العامة بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة 27 من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن جدول أعمال الجمعية، يتضمن: التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ بتاريخ 25/11/2024م ومدتها أربع سنوات، وتنتهي بتاريخ 24/11/2028م.
وأضافت أن الجدول يتضمن: التصويت على تفويض مجلس الإدارة المنتخب بصلاحية الجمعية العامة بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة 27 من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.