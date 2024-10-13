شكرا لقرائتكم خبر عن قبول استقالة رئيس لجنة المراجعة في «أسمنت الجوف» والان نبدء بالتفاصيل



وقالت الشركة في بيان على تداول

وأضافت أن الاستقالة جاءت بسبب ارتباطه بأعمال مستجدة أخرى لا تمكنه من أداء الدور المأمول والمطلوب في الفترة الحالية. الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة شركة أسمنت الجوف، اليوم، قبول استقالة رئيس لجنة المراجعة سليمان بن عبدالعزيز الزبن (عضو من خارج المجلس) من عضوية لجنة المراجعة.وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية : إن تاريخ سريان استقالة رئيس لجنة المراجعة تبدأ من اليوم.وأضافت أن الاستقالة جاءت بسبب ارتباطه بأعمال مستجدة أخرى لا تمكنه من أداء الدور المأمول والمطلوب في الفترة الحالية.