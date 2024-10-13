الاقتصاد

قبول استقالة رئيس لجنة المراجعة في «أسمنت الجوف»

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن قبول استقالة رئيس لجنة المراجعة في «أسمنت الجوف» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة شركة أسمنت الجوف، اليوم، قبول استقالة رئيس لجنة المراجعة سليمان بن عبدالعزيز الزبن (عضو من خارج المجلس) من عضوية لجنة المراجعة.
وقالت الشركة في بيان على تداول : إن تاريخ سريان استقالة رئيس لجنة المراجعة تبدأ من اليوم.
وأضافت أن الاستقالة جاءت بسبب ارتباطه بأعمال مستجدة أخرى لا تمكنه من أداء الدور المأمول والمطلوب في الفترة الحالية.
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