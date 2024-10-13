شكرا لقرائتكم خبر عن قبول استقالة الرئيس التنفيذي لـ«إنماء الروابي» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وافق مجلس إدارة شركة إنماء الروابي، اليوم، على قبول استقالة المُهندس سعود بن سياف القويفل من منصب الرئيس التنفيذي.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قبول الاستقالة اعتبارا من 13 أكتوبر 2024م، وذلك لظروفه الخاصة.
ونوهت بإعلان أي تطورات بشأن تعيين رئيس تنفيذي جديد للشركة في حينه.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قبول الاستقالة اعتبارا من 13 أكتوبر 2024م، وذلك لظروفه الخاصة.
ونوهت بإعلان أي تطورات بشأن تعيين رئيس تنفيذي جديد للشركة في حينه.