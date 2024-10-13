الاقتصاد

قبول استقالة الرئيس التنفيذي لـ«إنماء الروابي»

0 نشر
اليوم - الدمام 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن قبول استقالة الرئيس التنفيذي لـ«إنماء الروابي» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وافق مجلس إدارة شركة إنماء الروابي، اليوم، على قبول استقالة المُهندس سعود بن سياف القويفل من منصب الرئيس التنفيذي.
وقالت الشركة في بيان على تداول : إن قبول الاستقالة اعتبارا من 13 أكتوبر 2024م، وذلك لظروفه الخاصة.
ونوهت بإعلان أي تطورات بشأن تعيين رئيس تنفيذي جديد للشركة في حينه.
الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا