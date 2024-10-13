شكرا لقرائتكم خبر عن قبول استقالة الرئيس التنفيذي لـ«إنماء الروابي» والان نبدء بالتفاصيل



وقالت الشركة في بيان على تداول

ونوهت بإعلان أي تطورات بشأن تعيين رئيس تنفيذي جديد للشركة في حينه. الدمام - شريف احمد - وافق مجلس إدارة شركة إنماء الروابي، اليوم، على قبول استقالة المُهندس سعود بن سياف القويفل من منصب الرئيس التنفيذي.وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية : إن قبول الاستقالة اعتبارا من 13 أكتوبر 2024م، وذلك لظروفه الخاصة.ونوهت بإعلان أي تطورات بشأن تعيين رئيس تنفيذي جديد للشركة في حينه.