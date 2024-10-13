شكرا لقرائتكم خبر عن «أسمنت الشرقية» توقع اتفاقية تسهيلات مع البنك الأهلي بـ850 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وقعت شركة أسمنت المنطقة الشرقية، اليوم، اتفاقية تسهيلات ائتمانية بأسعار تنافسية مع البنك الأهلي السعودي متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية إن قيمة التمويل 850 مليون ريال، فيما تبلغ مدة التمويل 9 سنوات.
وأفادت بأن الضمانات المقدمة مقابل التمويل: سند لأمر، وتعهد من الشركة بتجيير بوالص تأمين مشروع خط الإنتاج الجديد لصالح البنك عند اكتمال المشروع، وتعهد من الشركة برهن المعدات والآلات المرتبطة بمشروع خط الإنتاج الجديد لصالح البنك عند اكتمال المشروع.
وأضافت أن الهدف من التمويل: المساهمة في تمويل احتياجاتها المالية لتنفيذ المشروع الذي أعلنت عنه الشركة بتاريخ 07/01/2024 بشأن إنشاء خط إنتاج جديد في مصنع الشركة بطاقة انتاجية 10,000 طن/يوم وبتكلفة تبلغ 1,014,480,000 ريال (270,528,000 دولار) بالإضافة إلى تمويل رأس المال العامل للشركة.
تجدر الإشارة إلى أن مبلغ هذه التسهيلات هو السقف الأعلى المتاح للشركة استخدامه في التمويل والخدمات المصرفية بمختلف أنواعها، وستقوم الشركة باستخدام هذه التسهيلات وفق احتياجها.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية إن قيمة التمويل 850 مليون ريال، فيما تبلغ مدة التمويل 9 سنوات.
وأفادت بأن الضمانات المقدمة مقابل التمويل: سند لأمر، وتعهد من الشركة بتجيير بوالص تأمين مشروع خط الإنتاج الجديد لصالح البنك عند اكتمال المشروع، وتعهد من الشركة برهن المعدات والآلات المرتبطة بمشروع خط الإنتاج الجديد لصالح البنك عند اكتمال المشروع.
وأضافت أن الهدف من التمويل: المساهمة في تمويل احتياجاتها المالية لتنفيذ المشروع الذي أعلنت عنه الشركة بتاريخ 07/01/2024 بشأن إنشاء خط إنتاج جديد في مصنع الشركة بطاقة انتاجية 10,000 طن/يوم وبتكلفة تبلغ 1,014,480,000 ريال (270,528,000 دولار) بالإضافة إلى تمويل رأس المال العامل للشركة.
تجدر الإشارة إلى أن مبلغ هذه التسهيلات هو السقف الأعلى المتاح للشركة استخدامه في التمويل والخدمات المصرفية بمختلف أنواعها، وستقوم الشركة باستخدام هذه التسهيلات وفق احتياجها.