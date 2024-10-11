الاقتصاد

النفط يتراجع لكنه يتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية

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shimaa mohamed 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

تراجعت أسعار النفط اليوم، بعد ارتفاعها في الجلسة السابقة، لكنها لا تزال في طريقها لتحقيق ثاني مكاسب أسبوعية على التوالي.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 29 سنتًا أو 0.4 % إلى 79.11 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 0430 بتوقيت جرينتش.

وخسرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 21 سنتًا أو 0.3 % إلى 75.64 دولارًا للبرميل.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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