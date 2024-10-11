المركزي الروسي يرفع سعر الدولار واليورو مقابل الروبل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

حدد البنك المركزي الروسي، اليوم، أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل الروبل، حيث رفع سعر صرف الدولار الأمريكي بواقع 29 كوبيكًا، مقارنة بسعر اليوم السابق، ليصل إلى 97.2394 روبلًا.

وفي الوقت ذاته، رفع سعر صرف اليورو الرسمي بمقدار 9 كوبيكات، ليبلغ 106.5074 روبل. وظل سعر صرف اليوان الصيني دون تغيير تقريبًا عند مستوى 13.6922 روبلًا.

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