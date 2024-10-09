شكرا لقرائتكم خبر عن السياحة والآثار: الموافقة على مد برنامج تحفيز الطيران الحالى لموسم الشتاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترأس، شريف فتحي وزير السياحة والآثار، الاجتماع الأول لمجلس إدارة صندوق دعم السياحة والآثار منذ توليه مهام منصبه وزيراً للسياحة والآثار، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وحرص شريف فتحي على استهلال الاجتماع بالترحيب بالسادة أعضاء المجلس والتعرف عليهم.

وخلال الاجتماع، تم التصديق على محضر الجلسة السابقة للمجلس. كما تم استعراض ومناقشة سياسات تحفيز الطيران التي تقدمها الوزارة للحفاظ على ودفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر، حيث تم تقديم عرض تقديمي عن نتائج برنامج تحفيز الطيران الحالي الذي تقدمه الوزارة والذي من المقرر استمرار العمل به حتى نهاية أكتوبر الجاري، بالإضافة إلى عرض مقارنة ما حققه البرنامج خلال السنة المالية 2023/2024 بما حققه خلال 2022/2023، حيث ساهم في الحفاظ على مقاعد الطيران وتحقيق نمو في اجمالي أعداد الرحلات للمطارات المصرية المحفزة وكذلك أعداد الركاب الوافدين إليها.

كما تم الإشارة إلى أن البرنامج ساهم أيضاً في دخول أسواق سياحية جديدة إلى المقصد السياحي المصري، وقيام شركات طيران جديدة بتدشين رحلات لمصر لأول مرة.

وتم استعراض مؤشرات ما حققه البرنامج خلال موسم الصيف الحالي مقارنة بموسم الصيف الماضي.

كما تم مناقشة السياسة المقترحة لبرنامج تحفيز الطيران، حيث وافق مجلس الإدارة على مد برنامج تحفيز الطيران الحالي لموسم الشتاء المقبل، مع إجراء بعض التعديلات عليه.