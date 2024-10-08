شكرا لقرائتكم خبر عن المنسق العام للمنتدى الحضرى: مصر تستضيف المنتدى باعتباره ثانى أهم حدث على أجندة الأمم المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

قال السفير عاطف سيد، المنسق العام للمنتدي الحضري العالمي، أن المنتدي الحضري العالمي، يسلط الضوء علي المشروعات العمرانية الكبري، والتحديات التي تواجه الدول التي تعاني من الزياده السكانية، وكذا تاثير تطور العمران علي المدن، ويعد ثاني أهم حدث علي جدول أعمال الأمم المتحدة .

وأضاف السفير عاطف سيد، خلال المؤتمر الصحفي التمهيدي، الذي عقد اليوم، أن دور الهايبتاب هو تحديد الرؤية المستقبلية لتطور العمران في العالم، موضحا أن المنتدي الحضري العالمي، يهدف لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورفع جودة الحياه داخل الدول، موضحا أن مصر قررت استضافه هذا الحدث العالمي نظرا لما يمثله من أهمية كبري لكافة دول العالم .

وقال إن اجنده المنتدي الحضري العالمي، تتضمن جلسات خاصة وحوارات، وورش عمل، وموائد مستديرة وجلسات خاصة ، ومن ابرز الجلسات ستكون للمديرة التنفيذية لمنظمة الهابيتاب.

وقال آن المنتدي يتضمن نحو ٥٦٠ فعالية، ما بين جلسات وحوارات ومعارض واستعراض بعض الأفلام عن المشروعات العمرانية التي تمت علي مستوي دول العالم، فضلا عن ١٣ مائدة مستديرة.

واضاف ان اهتمام مصر بالمنتدي يأتي ضمن رؤية الحكومة لاستعراض التجربة العمرانية المصرية في ظل الاهتمام الكبير الذي يحظي به المنتدي من كافة دول العالم .



وتحرص الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي على تقديم كل الدعم اللازم لاستضافة القاهرة للمنتدى الحضري العالمي وعرض النجاحات التي حققتها مصر في مجال التنمية الحضرية والعمرانية وحل مشكلة العشوائيات وتخطيط المدن وإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة وعدد كبير من المدن الذكية الجديدة والنهضة التي شهدتها مصر خلال العشر سنوات الماضية تحت رئاسة الرئيس السيسي.

ويتضمن المنتدى الحضري العالمي تسليط الضوء على التجربة المصرية على المستوى العالمي، والمتعلقة بالتنمية الشاملة وتعزيز الإطار البيئي والبنية التحتية والاجتماعية، مع إعطاء الأولوية لجودة ونوعية الحياة لجميع السكان، وتوفير حياة كريمة للمواطنين، وسيتم كذلك استعراض إنجازات الدولة المصرية فى التحول الأخضر، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والعمل على تحسين جودة حياة الأفراد، وبناء منازل آمنة، وتنفيذ مشروعات إسكان بديل للقضاء على العشوائيات.

وباستضافة القاهرة للمنتدى الحضري العالمي، ستكون مصر أول بلد أفريقي يستضيف المنتدى منذ الدورة الافتتاحية في نيروبى بدولة كينيا، وثانى الدول العربية بعد استضافة أبوظبي للدورة العاشرة، ويعد المنتدى المنصة العالمية الأولى على الأجندة الدولية، التي تهتم بتناول جميع جوانب وقطاعات ومجالات التنمية الحضرية المستدامة.

