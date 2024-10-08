شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب اليوم في السعودية.. عيار 21 ينخفض إلى 278 ريالا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصلت أسعار الذهب في السعودية انخفاضها، اليوم الثلاثاء، مقارنة بآخر مستويات سجلها المعدن النفيس أمس. سعر الذهب اليوم في السعودية سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الثلاثاء في السعودية، 317.75 ريال.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم الثلاثاء في السعودية، 291.25 ريال. سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم وانخفض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء في السعودية إلى 278 ريالا.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الثلاثاء في السعودية، 238.50 ريال. أسعار الذهب في السعودية وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الثلاثاء في السعودية، 185.50 ريال.

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم الثلاثاء في السعودية إلى 159 ريالا.

وسجلت سعر أوقية الذهب اليوم الثلاثاء في السعودية 9886 ريالا.

وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء في السعودية 2225 ريالا. أسعار الذهب وتراجعت أسعار الذهب عالميا اليوم بضغط من صعود الدولار، بينما يترقب المتعاملون في السوق اجتماعًا لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي)، وبيانات اقتصادية لاستجلاء مسار خفض أسعار الفائدة هذا العام.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 %، إلى 2639.45 دولار للأوقية (الأونصة)، كما تراجعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.3 %، إلى 2658.70 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 0.2 % إلى 31.66 دولار للأوقية، وارتفعت أسعار البلاتين 0.4 % إلى 976.10 دولار، فيما ربح البلاديوم 0.4 % ليصل إلى 1028 دولارا.