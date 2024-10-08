شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان إلحاقي من «رسن» حول توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة والان نبدء بالتفاصيل



وقالت الشركة في بيان على تداول

وأفادت بأن نسبة الزيادة في رأس المال: 2.25%، فيما يبلغ عدد الأسهم قبل الزيادة 75.8 مليون سهم، بينما يبلغ بعد الزيادة 77.507 مليون سهم.

وأضافت أن أسباب الزيادة: تخصيص الأسهم المصدرة الجديدة لتأسيس برنامج أسهم موظفي الشركة (خطة الحوافز طويلة الأجل) مما سيسهم في زيادة الولاء الوظيفي واستقطاب الكفاءات والاحتفاظ بها وتحقيق معدلات نمو جيدة خلال الأعوام القادمة.

وستكون الزيادة في رأسمال الشركة من 75,800,000 ريال إلى 77,507,000 ريال عن طريق رسملة مبلغ 1,707,000 ريال من حساب الأرباح المبقاة.

وتعتبر الزيادة في رأس المال وإصدار أسهم برنامج أسهم موظفي الشركة (خطة الحوافز طويلة الأجل) مشروطة بأخذ الموافقات اللازمة من الجهات التنظيمية، والجمعية العامة غير العادية للشركة.

وكانت شركة رسن لتقنية المعلومات قد أعلنت على موقع السوق المالية السعودية "تداول" أمس صدور قرار مجلس إدارتها في اجتماعه المنعقد بتاريخ يوم الأحد 6 أكتوبر 2024م بالتوصية للجمعية العامة غير العادية بزيادة رأس مال الشركة من 75,800,000 ريال ليصبح 77,507,000 ريال من خلال رسملة جزء من الأرباح المبقاة، وذلك بإصدار 1,707,000 سهم عادي لغرض تخصيصها لبرنامج أسهم الموظفين (خطة الحوافز طويلة الأجل). الدمام - شريف احمد - قالت شركة رسن لتقنية المعلومات إن توصية مجلس الإدارة للجمعية العامة في اجتماعه أمس الأول، بزيادة رأس المال تضمنت عدة بيانات.وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية : إن رأس المال قبل الزيادة 75.8 مليون ريال، فيما يبلغ بعد الزيادة 77.507 مليون ريال.وأفادت بأن نسبة الزيادة في رأس المال: 2.25%، فيما يبلغ عدد الأسهم قبل الزيادة 75.8 مليون سهم، بينما يبلغ بعد الزيادة 77.507 مليون سهم.وأضافت أن أسباب الزيادة: تخصيص الأسهم المصدرة الجديدة لتأسيس برنامج أسهم موظفي الشركة (خطة الحوافز طويلة الأجل) مما سيسهم في زيادة الولاء الوظيفي واستقطاب الكفاءات والاحتفاظ بها وتحقيق معدلات نمو جيدة خلال الأعوام القادمة.وستكون الزيادة في رأسمال الشركة من 75,800,000 ريال إلى 77,507,000 ريال عن طريق رسملة مبلغ 1,707,000 ريال من حساب الأرباح المبقاة.وتعتبر الزيادة في رأس المال وإصدار أسهم برنامج أسهم موظفي الشركة (خطة الحوافز طويلة الأجل) مشروطة بأخذ الموافقات اللازمة من الجهات التنظيمية، والجمعية العامة غير العادية للشركة.وكانت شركة رسن لتقنية المعلومات قد أعلنت على موقع السوق المالية السعودية "تداول" أمس صدور قرار مجلس إدارتها في اجتماعه المنعقد بتاريخ يوم الأحد 6 أكتوبر 2024م بالتوصية للجمعية العامة غير العادية بزيادة رأس مال الشركة من 75,800,000 ريال ليصبح 77,507,000 ريال من خلال رسملة جزء من الأرباح المبقاة، وذلك بإصدار 1,707,000 سهم عادي لغرض تخصيصها لبرنامج أسهم الموظفين (خطة الحوافز طويلة الأجل).