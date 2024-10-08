“المركزي الروسي” يواصل خفض الروبل مقابل العملات الرئيسة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

حدد البنك المركزي الروسي اليوم، أسعار العملات الرئيسة مقابل الروبل، حيث رفع سعر صرف الدولار الأمريكي بواقع 1.19 روبل، مقارنة بسعر اليوم السابق، ليصل إلى 96.0649 روبلًا.

وفي الوقت ذاته، رفع سعر صرف العملة الأوروبية بمقدار 56 كوبيكًا، ليبلغ 105.3069 روبلات، بينما رفع سعر صرف اليوان الصيني بمقدار 14 كوبيكًا، ليصل إلى 13.5537 روبلًا.

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