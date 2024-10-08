شكرا لقرائتكم خبر عن «سليمان الحبيب»: تشغيل مستشفى صحة المرأة في الرياض الأحد المقبل والان نبدء بالتفاصيل



وأفادت الشركة في بيان على تداول

وتُشير المجموعة إلى اكتمال مراحل الاختبارات التجريبية للمتطلبات التشغيلية للمستشفى، بالإضافة إلى توفير الكوادر الطبية والتمريضية والفنية والإدارية اللازمة لبدء عملية التشغيل للمستشفى والذي سوف يكون بشكل تدريجي بما يتوافق مع المتطلبات التشغيلية ويلبي متطلبات النمو في أعداد المُراجعين.

وسوف يظهر الأثر المالي لتشغيل المستشفى على نتائج المجموعة بدءاً من الرُبع الرابع من العام المالي 2024م. الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية صدور رخصة وزارة الصحة النهائية لمستشفى النساء والولادة الواقع على تقاطع شارع التخصصي مع طريق الملك عبدالله بحي الرحمانية في مدينة الرياض والتابع للشركة.وأفادت الشركة في بيان على تداول السعودية بأن الافتتاح والبدء في تشغيل المستشفي واستقبال المراجعين سيكون اعتبارا من الأحد المقبل تحت مسمى (د. سليمان الحبيب "مستشفى صحة المرأة").وتُشير المجموعة إلى اكتمال مراحل الاختبارات التجريبية للمتطلبات التشغيلية للمستشفى، بالإضافة إلى توفير الكوادر الطبية والتمريضية والفنية والإدارية اللازمة لبدء عملية التشغيل للمستشفى والذي سوف يكون بشكل تدريجي بما يتوافق مع المتطلبات التشغيلية ويلبي متطلبات النمو في أعداد المُراجعين.وسوف يظهر الأثر المالي لتشغيل المستشفى على نتائج المجموعة بدءاً من الرُبع الرابع من العام المالي 2024م.