شكرا لقرائتكم خبر عن صعود 6 قطاعات بالبورصة خلال تعاملات الإثنين على رأسها "السيارات" بنسبة 6.1% والان مع تفاصيل الخبر

تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الإثنين، إذ ارتفعت مؤشرات 6 قطاعات على رأسها الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 6.1%، وصعد قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 3.5%، وقفز قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 2.8%، وزادت قطاعات مواد البناء، والرعاية الصحية والأدوية، والتجارة والموزعون بنسبة 0.9%، 0.3%، 0.1%، على التوالي.

فيما تراجعت 9 قطاعات بالبورصة على رأسها الخدمات التعليمية بنسبة 3.9%، أعقبه قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 1.6%، يليه قطاع السياحة والترفيه بنسبة 1.1%، وهبط قطاعا العقارات، والخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 1%، وانخفضت قطاعات البنوك، والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، وخدمات النقل والشحن، والموارد الأساسية بنسبة 0.7%، 0.4%، 0.3%، 0.1%، على الترتيب.

وكانت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات 5.6 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 28 مليار جنيه عند مستوى 2.249 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 783.3 مليون ورقة مالية بقيمة 5.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 143.8 ألف عملية لعدد 211 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 84.09% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.75%، والعرب على 8.16%، واستحوذت المؤسسات على 22.81% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 77.18%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 202.2 مليون جنيه، 2.8 مليون جنيه، 81.6 مليون جنيه، 323 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 549.9 مليون جنيه، 59.8 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 31819 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 39316 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 13794 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 7571 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 10828 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.78% ليغلق عند مستوى 3275 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 1.87% ليغلق عند مستوى 8406 نقطة، ونما مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 1766 نقطة.