بداية التعاملات.. ارتفاع في سعر الذهب بمصر

الشارقة - اميمة ياسر -

ارتفع سعر الذهب اليوم الجمعة ببداية التعاملات، وزاد الجرام بنحو 5 جنيهات، مقارنة بمستواه خلال تعاملات أمس الخميس المسائية.ت

وفيما يلي قائمة بأسعار الذهب اليوم، وفقا لموقع "مصراوي":

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 2390 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى نحو 3073 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى نحو 3585 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 4097 جنيها للجرام.

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 28680 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.26% إلى نحو 2662 دولار اللأونصة، ببداية التعاملات الصباحية (تعادل الأوقية حجم 31.1 جرام من عيار 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.