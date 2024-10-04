شكرا لقرائتكم خبر عن بعد توقعات خفض الفائدة.. تعرف على أسعار الذهب والان نبدء بالتفاصيل

أسعار الذهب

الدمام - شريف احمد - استقرت أسعار الذهب اليوم، مع ارتفاع الطلب بسبب تصاعد التوتر في الشرق الأوسط ما عوض الضغوط الناجمة عن قوة الدولار بعد أن قلص المستثمرون التوقعات بخفض كبير لأسعار الفائدة في الولايات المتحدة.واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2657.89 دولار للأوقية (الأونصة) ، بعد أن سجل أعلى مستوى له عند 2685.42 دولار الأسبوع الماضي. وبدورها صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 2679.2 دولار.وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 32.10 دولار وهبط البلاتين 0.9 بالمئة إلى 993.14 دولار كما انخفض البلاديوم 1.8 بالمئة إلى 997.29 دولار.