شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات.. الإسترليني ينخفض مقابل الدولار ويرتفع أمام اليورو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجل الجنيه الإسترليني اليوم انخفاضًا مقابل الدولار الأمريكي، فيما سجل ارتفاعًا مقابل العملة الأوروبية الموحدة "يورو".

وتداول الإسترليني مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند 1.3357 دولار أمريكي، بانخفاض 0.19 %، فيما ارتفع مقابل العملة الأوروبية إلى 1.2010 يورو بارتفاع 0.24 %. البورصة البريطانية من ناحية أخرى، أنهى مؤشر بورصة لندن الرئيس " فوتسي 100" تعاملاته اليوم على انخفاض.

وسجل المؤشر - الذي يضم أكبر مئة شركة في سوق لندن للأوراق المالية - تراجعًا بنسبة 1.01 %، ما يعادل 83.81 نقطة، ليصل عند مستوى 8236.95 نقطة.