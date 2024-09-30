مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 12226 نقطة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم منخفضًا 45.67 نقطة ليقفل عند مستوى 12226.10 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 8.7 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية مليار سهم، سجلت فيها أسهم 81 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 149 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الباحة، و تْشب، وشمس، وسلامة، ومعادن الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات بوبا العربية، والأسماك، ومجموعة صافولا، ومهارة، والمملكة الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10% و 5.82% .

فيما كانت أسهم شركات الباحة، وشمس، وأنعام القابضة، وأمريكانا، وأرامكو السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، ومعادن، والراجحي، وسابك، والأهلي هي الأكثر نشاطا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 167.72 نقطة ليقفل عند مستوى 25442.94 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 52 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة 5 ملايين سهم.

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