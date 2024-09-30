شكرا لقرائتكم خبر عن «مياهنا» توقع اتفاقية لتطوير مشروعات في أوزبكستان والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وقعت شركة مياهنا اتفاقية تطوير، أمس، مع وزارة الاستثمار والصناعة والتجارة لجمهورية أوزبكستان وشركة أوزوفتامينوت المساهمة.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، تحدد اتفاقية التطوير أطر التعاون لتطوير محطات معالجة المياه والصرف الصحي في وادي فرغانة ومنطقة جيزاك بنموذج البناء والتشغيل ونقل الملكية ونموذج التشغيل والصيانة والتحسين.
وتدعم هذه الاتفاقية استراتيجية النمو لشركة مياھنا في الأسواق الدولية مع الاستمرار في تقديم حلول مستدامة للمياه
ومن خلال اتفاقية التطوير هذه، تهدف شركة مياھنا إلى تعزيز مفاوضاتها المتعلقة بتطوير المشاريع المحددة على أساس "البناء، التملك، التشغيل، والنقل" (BOOT) و"التحسين، التشغيل والصيانة" (EOM) فيما يتعلق بمحطات معالجة مياه الصرف الصحي ومحطات معالجة المياه في وادي فرغانة ومنطقة جيزاك في جمهورية أوزبكستان.
وبموجب هذه الاتفاقية، ستبحث مياھنا فرص تطويرأربع محطات جديده لمعالجة مياه الصرف الصحي بالإضافة إلى دراسة فرص لتولي 5 مشاريع تشغيل وصيانة (O&M) للمحطات الحالية لمعالجة مياه الصرف الصحي ومعالجة المياه في منطقتي فرغانة وجيزاك.
وتبلغ مدة اتفاقية التطوير سنة واحدة أو أي تاريخ لاحق يتم الاتفاق عليه بين الأطراف.
ونوهت بتحديد الأثر المالي في مرحلة لاحقة بعد الانتهاء من عملية الفحص النافي للجهالة.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، تحدد اتفاقية التطوير أطر التعاون لتطوير محطات معالجة المياه والصرف الصحي في وادي فرغانة ومنطقة جيزاك بنموذج البناء والتشغيل ونقل الملكية ونموذج التشغيل والصيانة والتحسين.
وتدعم هذه الاتفاقية استراتيجية النمو لشركة مياھنا في الأسواق الدولية مع الاستمرار في تقديم حلول مستدامة للمياه
ومن خلال اتفاقية التطوير هذه، تهدف شركة مياھنا إلى تعزيز مفاوضاتها المتعلقة بتطوير المشاريع المحددة على أساس "البناء، التملك، التشغيل، والنقل" (BOOT) و"التحسين، التشغيل والصيانة" (EOM) فيما يتعلق بمحطات معالجة مياه الصرف الصحي ومحطات معالجة المياه في وادي فرغانة ومنطقة جيزاك في جمهورية أوزبكستان.
وبموجب هذه الاتفاقية، ستبحث مياھنا فرص تطويرأربع محطات جديده لمعالجة مياه الصرف الصحي بالإضافة إلى دراسة فرص لتولي 5 مشاريع تشغيل وصيانة (O&M) للمحطات الحالية لمعالجة مياه الصرف الصحي ومعالجة المياه في منطقتي فرغانة وجيزاك.
وتبلغ مدة اتفاقية التطوير سنة واحدة أو أي تاريخ لاحق يتم الاتفاق عليه بين الأطراف.
ونوهت بتحديد الأثر المالي في مرحلة لاحقة بعد الانتهاء من عملية الفحص النافي للجهالة.