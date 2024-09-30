شكرا لقرائتكم خبر عن استقالة عضو مجلس إدارة «السعودية للأسماك» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة الشركة السعودية للأسماك، أمس، قبول استقالة عضو مجلس الإدارة عبدالرحمن سعود العويس من عضوية مجلس الإدارة.

وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن استقالة عضو مجلس الإدارة جاءت لأسباب عملية.

وكان عضو مجلس الإدارة قد تقدم باستقالته أمس إلى مجلس الإدارة.