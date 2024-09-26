شكرا لقرائتكم خبر عن بيتكوين تصعد لأعلى مستوى في شهر مدفوعة بزيادة الطلب عليها والان نبدء بالتفاصيل

قفزة في سعر بيتكوين ارتفع سعر بيتكوين إلى أعلى مستوى لها منذ 26 أغسطس مدفوعة بإقرار البنوك المركزية في وأمريكا والعالم خفض سياساتها المشددة.

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وارتفعت أكبر عملة مشفرة العالم بنسبة 21% منذ الأسبوع الثاني من سبتمبر حيث ارتفع سعرها من أكثر من 53 ألف دولار (47400 يورو) إلى أكثر من 64 ألف دولار (57200 يورو) يوم الأربعاء. زيادة أسعار العملات المشفرة تعد العملات المشفرة من بين الأصول عالية المخاطر التي شهدت ارتفاعًا كبيرًا مع التزام البنوك المركزية في العالم بخفض أسعار الفائدة.

وفي سبتمبر، نفذ البنك المركزي الأوروبي تخفيضه الثاني لأسعار الفائدة هذا العام وأعقبه خفض كبير بنسبة 0.5% من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

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كما أعلن بنك الشعب الصيني يوم الثلاثاء الماضي عن سلسلة من التدابير التيسيرية، بما في ذلك خفض أسعار الفائدة على الإقراض وزيادة ضخ الأموال في الأسواق لدعم اقتصاده. سبب ارتفاع سعر بيتكوين غذت اجراءات التخفيف النقدي الارتفاع في الأسواق الرقمية مما دفع أسعار

تاريخيًا، تميل أسعار البيتكوين إلى الارتفاع خلال الفترات التي تتحول فيها السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي إلى التيسير.

وخلال الجائحة عام 2020، ارتفعت أسعار البيتكوين بنسبة 1600% لتصل إلى أكثر من 64 ألف دولار في أبريل 2021 مقارنة بالعام السابق على الرصد.

كان هذا الارتفاع في الأسعار مدفوعًا في المقام الأول بسياسات أسعار الفائدة القريبة من الصِفر التي انتهجتها البنوك المركزية العالمية والتي أطلقت العنان لسيولة كبيرة في الأسواق. تراجع العملات المشفرة عن ذروة نوفمبر ومع ذلك وبشكل إجمالي شهدت أسواق العملات المشفرة انخفاضًا حادًا من ذروتها في نوفمبر 2021 عندما أشار بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى عزمه تشديد السياسة النقدية.

ونتيجة لذلك، انخفضت قيمة البيتكوين بنسبة 78 ٪ لتهبط إلى ما يزيد قليلاً عن 15000 دولار (13400 يورو) بحلول نوفمبر 2022.

وشهد عام 2024 انتعاشًا تجاه العملات المشفرة مع ارتفاع سعر البيتكوين بنسبة 52% وزيادة سعر الإيثريوم بنسبة 12%. تفوق بيتكوين على باقي العملات وبحسب المحللين، يواصل البيتكوين التفوق في أسواق

وارتفع سعر البيتكوين بنسبة 48% في فبراير بعد موافقة لجنة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية على صناديق الاستثمار المتداول البيتكوين وذلك قبل حدث تنصيف البيتكوين الكبير في أبريل.

ويؤدي هذا الحدث، الذي يقع كل أربع سنوات تقريبًا إلى خفض بيتكوين. توقعات المحللين لمستقبل بيتكوين كان ضعف العملة الورقية والتضخم وراء ارتفاع أسعار البيتكوين.

ويتوقع محللون أن يصل سعر البيتكوين إلى ما بين 100 ألف و150 ألف دولار خلال 5 أعوام وذلك استنادًا إلى الحسابات

الدمام - شريف احمد - وصل سعر عملة بيتكوين المشفرة إلى أعلى مستوى لها في شهر بعد خفض أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية في سبتمبر، وزيادة الطلب على الأصول الرقمية، بينما يتوقع المحللون استمرار الاتجاه الصعودي، وفق ما ذكرت شبكة يورونيوز الأوروبية.ارتفع سعر بيتكوين إلى أعلى مستوى لها منذ 26 أغسطس مدفوعة بإقرار البنوك المركزية في وأمريكا والعالم خفض سياساتها المشددة.اقرأ أيضاً: بيتكوين تقود انتعاش سوق العملات المشفرة وتصعد فوق 60 ألف دولاروارتفعت أكبر عملة مشفرة العالم بنسبة 21% منذ الأسبوع الثاني من سبتمبر حيث ارتفع سعرها من أكثر من 53 ألف دولار (47400 يورو) إلى أكثر من 64 ألف دولار (57200 يورو) يوم الأربعاء.تعد العملات المشفرة من بين الأصول عالية المخاطر التي شهدت ارتفاعًا كبيرًا مع التزام البنوك المركزية في العالم بخفض أسعار الفائدة.وفي سبتمبر، نفذ البنك المركزي الأوروبي تخفيضه الثاني لأسعار الفائدة هذا العام وأعقبه خفض كبير بنسبة 0.5% من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.اقرأ أيضاً: أمريكا.. صناديق استثمار البتكوين تخسر 1.2 مليار دولار في 8 أيامكما أعلن بنك الشعب الصيني يوم الثلاثاء الماضي عن سلسلة من التدابير التيسيرية، بما في ذلك خفض أسعار الفائدة على الإقراض وزيادة ضخ الأموال في الأسواق لدعم اقتصاده.غذت اجراءات التخفيف النقدي الارتفاع في الأسواق الرقمية مما دفع أسعار البيتكوين إلى أعلى مستوى لها في شهر واحد.تاريخيًا، تميل أسعار البيتكوين إلى الارتفاع خلال الفترات التي تتحول فيها السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي إلى التيسير.وخلال الجائحة عام 2020، ارتفعت أسعار البيتكوين بنسبة 1600% لتصل إلى أكثر من 64 ألف دولار في أبريل 2021 مقارنة بالعام السابق على الرصد.كان هذا الارتفاع في الأسعار مدفوعًا في المقام الأول بسياسات أسعار الفائدة القريبة من الصِفر التي انتهجتها البنوك المركزية العالمية والتي أطلقت العنان لسيولة كبيرة في الأسواق.ومع ذلك وبشكل إجمالي شهدت أسواق العملات المشفرة انخفاضًا حادًا من ذروتها في نوفمبر 2021 عندما أشار بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى عزمه تشديد السياسة النقدية.ونتيجة لذلك، انخفضت قيمة البيتكوين بنسبة 78 ٪ لتهبط إلى ما يزيد قليلاً عن 15000 دولار (13400 يورو) بحلول نوفمبر 2022.وشهد عام 2024 انتعاشًا تجاه العملات المشفرة مع ارتفاع سعر البيتكوين بنسبة 52% وزيادة سعر الإيثريوم بنسبة 12%.وبحسب المحللين، يواصل البيتكوين التفوق في أسواق العملات الرقمية بفضل قبوله المتزايد بين المؤسسات والهيئات التنظيمية الكبرى.وارتفع سعر البيتكوين بنسبة 48% في فبراير بعد موافقة لجنة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية على صناديق الاستثمار المتداول البيتكوين وذلك قبل حدث تنصيف البيتكوين الكبير في أبريل.ويؤدي هذا الحدث، الذي يقع كل أربع سنوات تقريبًا إلى خفض بيتكوين.كان ضعف العملة الورقية والتضخم وراء ارتفاع أسعار البيتكوين.ويتوقع محللون أن يصل سعر البيتكوين إلى ما بين 100 ألف و150 ألف دولار خلال 5 أعوام وذلك استنادًا إلى الحسابات الرياضية