شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن بوتين: الحقائق الجيوسياسية الجديدة تفرض التعاون في قطاع الطاقة لتعزيز الاقتصادات الوطنية والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات
صرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، بأنه في ظل الحقائق الجيوسياسية الجديدة ينبغي التعاون في قطاع الطاقة لتعزيز الاقتصادات الوطنية.
وقال بوتين للمشاركين في منتدى “أسبوع الطاقة الروسي”: “في ظل الحقائق الجيوسياسية الجديدة، ينبغي للتعاون في قطاع الطاقة ليعمل على تعزيز الاقتصادات الوطنية، والمساهمة في حل المشكلات الاجتماعية ذات الأولوية وتحسين حياة الناس”.
كما أعلن بوتين أنه سيتم عقد اجتماع لوزراء الطاقة لدول “بريكس” على هامش منتدى “أسبوع الطاقة الروسي”.
وقال بوتين بهذا الصدد: “سيتم عقد اجتماع لوزراء الطاقة في دول “بريكس” على هامش المنتدى، والذي سيصبح أحد الأحداث الرئيسية في عام رئاسة روسيا لهذه المنظمة. خلال المفاوضات، سيكون من الضروري الاتفاق على مبادئ التحول العادل للطاقة المشتركة بين دولنا وتحديد سبل تعزيز دور “بريكس” في حوار الطاقة العالمي”.
ومن المقرر أن يشارك زعماء مجموعة “بريكس” في القمة التي تستضيفها روسيا في 22 – 24 أكتوبر ، في مدينة قازان الروسية، حيث تترأس روسيا مجموعة “بريكس” منذ الأول من يناير 2024.
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