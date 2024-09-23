بوتين: الحقائق الجيوسياسية الجديدة تفرض التعاون في قطاع الطاقة لتعزيز الاقتصادات الوطنية

وقال بوتين بهذا الصدد: “سيتم عقد اجتماع لوزراء الطاقة في دول “بريكس” على هامش المنتدى، والذي سيصبح أحد الأحداث الرئيسية في عام رئاسة روسيا لهذه المنظمة. خلال المفاوضات، سيكون من الضروري الاتفاق على مبادئ التحول العادل للطاقة المشتركة بين دولنا وتحديد سبل تعزيز دور “بريكس” في حوار الطاقة العالمي”.

ومن المقرر أن يشارك زعماء مجموعة “بريكس” في القمة التي تستضيفها روسيا في 22 – 24 أكتوبر ، في مدينة قازان الروسية، حيث تترأس روسيا مجموعة “بريكس” منذ الأول من يناير 2024.